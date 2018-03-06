Парк в Душанбе переименуют в честь Алишера Навои

Имя узбекского поэта и мыслителя будет носить парк, расположенный на улице Бехзод в Душанбе

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Памятники узбекским поэтам Абдурахмону Джами и Алишеру Навои установят в парке Душанбе в знак дружбы народов Узбекистана и Таджикистана, следует из распоряжения президента республики Эмомали Рахмона.

Мэру Душанбе Рустаму Эмомали президент поручил также представить в Маджлис народных депутатов столицы предложение о переименовании в честь Алишера Навои парка "50-солагии ҷавонон", расположенного по улице Бехзод.

Проекты памятников мыслителям выберут в результате конкурса, говорится в документе.