Узбекистан и Турция прорабатывают открытие новых авиарейсов

Регулярные рейсы авиакомпании Turkish Airlines между Самаркандом и Стамбулом начнутся 16 марта, а пилотный рейс был выполнен 30 октября прошлого года

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В настоящее время Узбекистан и Турция прорабатывают вопросы открытия новых авиарейсов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом накануне в Ташкенте заявил посол Турции в Узбекистане Ахмед Башар Шен. По его мнению, сторонам было бы целесообразно увеличить не только количество авиарейсов, но и географию полетов между странами.

Дипломат сообщил, что регулярные рейсы авиакомпании Turkish Airlines между Самаркандом и Стамбулом начнутся 16 марта. При этом первый пилотный рейс был выполнен 30 октября прошлого года.

"Самолеты нашей авиакомпании по этому маршруту будут летать сначала два раза в неделю, затем планируется увеличить частоту авиарейсов до четырех раз. Кроме того, мы ведем переговоры по открытию новых направлений между Ташкентом и Анкарой, Измиром и рядом других городов Турции", — отметил Ахмед Башар Шен.

По поводу авиасообщения между столицами двух государств он добавил, что число этих авиарейсов уже в ближайшее время планируется увеличить с 7 до 14. Более того, как считает турецкий посол, необходимо наладить прямые регулярные авиарейсы из Турции в Бухару и Хиву, а также чартерные в Карши, Навои и Фергану. Для этого можно привлечь и лоукостеров, подчеркнул глава дипмиссии.

Отметим, что национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии", в том числе на основе опыта российского "Аэрофлота", до конца этого года планирует создать собственный лоукостер.

В начале февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о внедрении в целях увеличения туристического потока в республику статуса "открытое небо" в международном аэропорту в Карши (центр Кашкадарьинской области на юге Узбекистана), в том числе с привлечением компаний-лоукостеров. В настоящий момент в Узбекистане нет аэропортов с таким статусом.