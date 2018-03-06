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Бизнесмен из США расскажет узбекским коллегам о секретах е-коммерции

© Sputnik/ Виталий Аньков
Общество
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В ходе своего визита в Ташкент, который пройдет с 8 по 16 марта, американский бизнесмен даст практические рекомендации дирекции Mirzo Ulugbek Innovation Center (MUIC) по упрощению процедур экспорта IT-услуг резидентов и привлечению иностранных инвестиций

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Основатель и руководитель компании Openbucks (США) Марк Рочман поделится опытом в области электронной коммерции с узбекскими специалистами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ходе своего визита в Ташкент, который пройдет с 8 по 16 марта, американский бизнесмен даст практические рекомендации дирекции Mirzo Ulugbek Innovation Center (MUIC) по упрощению процедур экспорта IT-услуг резидентов и привлечению к сотрудничеству иностранных инвестиционных компаний и венчурных фондов.

По данным MUIC, это только один из пунктов визита в республику Марка Рочмана. Кроме того, предусмотрен ряд встреч в Мининфокоме, Центре развития системы "Электронное правительство", Едином интеграторе Uzinfocom.

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© AFP 2018/ DENIS CHARLET
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Главная их цель – обсуждение "дорожной карты", направленной на совершенствование системы информационно-коммуникационных технологий на 2018-2019 годы, и получение практических рекомендаций по ее реализации.

Среди других актуальных вопросов – разработка плана действий по развитию электронной торговли в Узбекистане на 2018-2021 годы, стимулирование технологий бесконтактных платежей, включая использование международных платежных систем PayPal, Alipay, Visa и Mastercard, правовое регулирование электронных денег на территории республики.

Еще один вектор визита основателя Openbucks – сотрудничество в сфере IT-образования. Так, в рамках запланированной встречи Рочмана с руководством Университета Инха в Ташкенте будет обсуждаться дальнейшее развитие совместной инициативы Silicon Valley Talks, которая предусматривает серию онлайн-лекций от экспертов IT-компаний США для студентов и разработчиков Узбекистана.

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Первая подобная встреча уже состоялась осенью прошлого года после подписания Меморандума о взаимопонимании между Openbucks и вузом. Лектором тогда выступил сам Марк Рочман. Наряду с этим запланированы встречи в Ташкентском университете информационных технологий и его филиале в Самарканде.

Отметим, что визит американского эксперта организован в рамках совместного проекта Мининфоком и ПРООН "Содействие в развитии эффективного государственного управления и цифровой трансформации".

Марк Рочман основал свою компанию в 2010 году. Сегодня Openbucks позволяет клиентам оплачивать товары и услуги, используя подарочные карты от розничных магазинов. Компания работает с картами от Subway, CVS Pharmacy, Burger King, Sports Authority, Dollar General, Circle K, Shell Oil Company и другими.

Теги:
Электронное правительство, UZINFOCOM, США, IT-технологии



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