23:26 06 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Женщины занимаются рукоделием

Каждая четвертая женщина в СНГ сталкивалась с дискриминацией на работе

© Foto: ФАО / Вячеслав Оселедко (Vyacheslav Oseledko)
Общество
Получить короткую ссылку
36 0 0

Компания Thomson Reuters опросила около 150 женщин в России и странах СНГ, чтобы оценить состояние разнообразия (равноправия) на рабочем месте

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Каждая четвертая деловая женщина в России и странах СНГ сталкивалась с проявлениями дискриминации на рабочем месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на результатов исследования компании Thomson Reuters в преддверии Международного женского дня.

"По результатам исследования, 27,7% респонденток сталкивались с дискриминацией на работе или знают о таких случаях. Большинство отметили авторитарный стиль управления (27,7%), дискриминацию по возрастному (18,24%) и половому (11,49%) признакам", — говорится в результатах исследования.

Более половины опрошенных отметили, что их компании в той или иной степени способствуют развитию равноправия на рабочем месте (50,68%), а более трети (33,78%) заявили, что работодатели делают все возможное для развития равноправия. При этом 48,65% опрошенных уверены, что их организации должны делать больше. Кроме того, почти треть опрошенных (32,43%) верят, что хотя пока развитие равноправия на рабочем месте не является приоритетом для большинства бизнесов, оно станет таковым в ближайшее время (53,06%), при этом более трети (34,01%) считают, что равноправие уже стало приоритетом для бизнеса, и это принесло свои плоды.

Люба Головина
© Sputnik/ Natia Tsirekidze
Головина: со временем грань между "мужским" и "женским" спортом сотрется
Также, согласно опросу, только менее трети (29,73%) опрошенных сталкивалась с явлением так называемого "стеклянного потолка" в карьере, которое означает ограничение продвижение женщин по служебной лестнице. Помимо этого, почти каждая пятая женщина (18,24%) отметила давление консервативного уклада в обществе или в семье. При этом важность развития равноправия отметили 83,11% респонденток, 42,57% опрошенных уверены, что развитие равноправия влечет за собой увеличение прибыли и достижение результатов в бизнесе, что соответствует ранее проведенным исследованиям Reuters Foundation. Кроме того, 30,41% считают, что равноправие на рабочем месте служит усилению репутации компании.

Более двух третей респондентов (64,86%) считают, что у женщин и мужчин равные возможности, однако 27,03% отмечают, что у женщин возможностей меньше. Более трети опрошенных (37,84%) отметили, что процент женщин в топ-менеджменте их компаний составляет менее 25%.

Женщины держат молочные продукты
ООН
В РУз на развитие женского предпринимательства направят триллион сумов
Более половины респондентов (54,05%) считают, что потребуется менее 100 лет для достижения полного равноправия, при этом, по мнению примерно трети опрошенных (34,46%), равноправие уже существует, а 7,43% уверены, что для достижения равноправия потребуется от 100 до 200 лет. Наиболее пессимистические прогнозы строят 4% участниц опроса, они считают, что до того момента, когда люди станут равноправны на рабочем месте, пройдет более 200 лет.

Компания Thomson Reuters опросила женщин в России и странах СНГ, чтобы оценить состояние разнообразия (равноправия) на рабочем месте. В опросе приняли участие около 150 женщин: жительницы Казахстана (33,11%), РФ (20,95%), Азербайджана (19.59%), Белоруссии (7,43%), Таджикистана (5,41%), Грузии (4,05%), Армении (3,38%), Украины (4,05%), Узбекистана (1,35%). По уровню занимаемой должности респондентки распределились следующим образом: специалисты (46,62%), руководители отделов (39,86%). Среди них – представители топ-менеджмента (13,51%).

Теги:
СНГ, Права человека, Трудовое право, Трудовые отношения



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Стюардесса спускается по трапу самолета, архивное фото
    Взлет запрещен

    Казахстан не намерен пускать еще одного российского авиаперевозчика на маршруты Астана-Москва и Алматы-Москва, опасаясь конкуренции.

  • Сотрудники полиции. Архивное фото
    Полицейская А…

    Кыргызстан станет членом Международной полицейской ассоциации, что позволит республиканским милиционерам ознакомиться с международным опытом.

  • Водохранилище Вахш на реке Нурх
    Меньше да больше

    Таджикистан снизит в летний сезон этого года объемы холостого сброса воды из водохранилищ гидроэлектростанций и увеличит продажу электроэнергии в Узбекистан и Афганистан

  • Пожар в Республиканском наркологическом диспансере в Баку, фото из архива
    Поджигатель

    В Азербайджане задержан пациент Республиканского наркологического центра, устроивший в нем пожар, в результате которого погибли 25 человек.

  • ОАО БелАЗ, архивное фото
    БеЛАЗ идет в прорыв

    Белорусский производителя карьерной техники БелАЗ только за два месяца этого года увеличил экспорт почти на 90%. Основное направление продаж – Россия.

  • Набережная
    Мимоза-тур

    Российские туроператоры посетят абхазский форум-выставку "Визит Апсны", направленный на развитие туризма в республике. Бонус – фестиваль "Цветение мимозы".

  • Заседание парламента Армении
    Шахматная безопасность

    Оппозиция в Армении предлагает оставить в Совбезе страны трех человек – премьера, главу совета попечителей ЕГУ и главу Шахматной федерации. Чем обоснован такой выбор?

  • Муниципальные выборы в Риге 2017
    "Русским хакерам" назло

    Хакеры не смогут повлиять на подсчет голосов в ходе парламентских выборов в Латвии в октябре, поскольку подсчет голосов будет проводиться вручную.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Опередить Россию

    Литва опасается, что Россия выйдет из энергокольца БРЭЛЛ раньше прибалтийских стран и призывает своих партнеров активизироваться.

  • Заседание ЦИК РФ
    Все готово!

    Приднестровье готово к предстоящим выборам президента России и справится с количеством желающих проголосовать.

  • Пенсионерка, иллюстративное фото
    На пенсию как на работу

    Демографические проблемы Эстонии заставляют правительство задумать над улучшением ситуации на рынке труда путем привлечения на него пожилых людей.

  • Станислав Черчесов
    Добро пожаловать

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей команде и о том, что хочет всех пригласить в Осетию, хотя она и далеко от городов-организаторов чемпионата мира.

  • Стюардесса спускается по трапу самолета, архивное фото
    Взлет запрещен

    Казахстан не намерен пускать еще одного российского авиаперевозчика на маршруты Астана-Москва и Алматы-Москва, опасаясь конкуренции.

  • Сотрудники полиции. Архивное фото
    Полицейская А…

    Кыргызстан станет членом Международной полицейской ассоциации, что позволит республиканским милиционерам ознакомиться с международным опытом.

  • Водохранилище Вахш на реке Нурх
    Меньше да больше

    Таджикистан снизит в летний сезон этого года объемы холостого сброса воды из водохранилищ гидроэлектростанций и увеличит продажу электроэнергии в Узбекистан и Афганистан

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
Только пух летит: гусиные бои в Тульской области
Путин и Инфантино сыграли в футбол
Легенды футбола и Владимир Путин отчеканили мячом 100 дней до начала ЧМ‍
Узбекистан открывает границу с Таджикистаном
КПП на границе с Таджикистаном снова открыты

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054