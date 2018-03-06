Каждая четвертая женщина в СНГ сталкивалась с дискриминацией на работе

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Каждая четвертая деловая женщина в России и странах СНГ сталкивалась с проявлениями дискриминации на рабочем месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на результатов исследования компании Thomson Reuters в преддверии Международного женского дня.

"По результатам исследования, 27,7% респонденток сталкивались с дискриминацией на работе или знают о таких случаях. Большинство отметили авторитарный стиль управления (27,7%), дискриминацию по возрастному (18,24%) и половому (11,49%) признакам", — говорится в результатах исследования.

Более половины опрошенных отметили, что их компании в той или иной степени способствуют развитию равноправия на рабочем месте (50,68%), а более трети (33,78%) заявили, что работодатели делают все возможное для развития равноправия. При этом 48,65% опрошенных уверены, что их организации должны делать больше. Кроме того, почти треть опрошенных (32,43%) верят, что хотя пока развитие равноправия на рабочем месте не является приоритетом для большинства бизнесов, оно станет таковым в ближайшее время (53,06%), при этом более трети (34,01%) считают, что равноправие уже стало приоритетом для бизнеса, и это принесло свои плоды.

Также, согласно опросу, только менее трети (29,73%) опрошенных сталкивалась с явлением так называемого "стеклянного потолка" в карьере, которое означает ограничение продвижение женщин по служебной лестнице. Помимо этого, почти каждая пятая женщина (18,24%) отметила давление консервативного уклада в обществе или в семье. При этом важность развития равноправия отметили 83,11% респонденток, 42,57% опрошенных уверены, что развитие равноправия влечет за собой увеличение прибыли и достижение результатов в бизнесе, что соответствует ранее проведенным исследованиям Reuters Foundation. Кроме того, 30,41% считают, что равноправие на рабочем месте служит усилению репутации компании.

Более двух третей респондентов (64,86%) считают, что у женщин и мужчин равные возможности, однако 27,03% отмечают, что у женщин возможностей меньше. Более трети опрошенных (37,84%) отметили, что процент женщин в топ-менеджменте их компаний составляет менее 25%.

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Более половины респондентов (54,05%) считают, что потребуется менее 100 лет для достижения полного равноправия, при этом, по мнению примерно трети опрошенных (34,46%), равноправие уже существует, а 7,43% уверены, что для достижения равноправия потребуется от 100 до 200 лет. Наиболее пессимистические прогнозы строят 4% участниц опроса, они считают, что до того момента, когда люди станут равноправны на рабочем месте, пройдет более 200 лет.

Компания Thomson Reuters опросила женщин в России и странах СНГ, чтобы оценить состояние разнообразия (равноправия) на рабочем месте. В опросе приняли участие около 150 женщин: жительницы Казахстана (33,11%), РФ (20,95%), Азербайджана (19.59%), Белоруссии (7,43%), Таджикистана (5,41%), Грузии (4,05%), Армении (3,38%), Украины (4,05%), Узбекистана (1,35%). По уровню занимаемой должности респондентки распределились следующим образом: специалисты (46,62%), руководители отделов (39,86%). Среди них – представители топ-менеджмента (13,51%).