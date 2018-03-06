Каждая четвертая женщина в СНГ сталкивалась с дискриминацией на работе

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Каждая четвертая деловая женщина в России и странах СНГ сталкивалась с проявлениями дискриминации на рабочем месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на результатов исследования компании Thomson Reuters в преддверии Международного женского дня.
"По результатам исследования, 27,7% респонденток сталкивались с дискриминацией на работе или знают о таких случаях. Большинство отметили авторитарный стиль управления (27,7%), дискриминацию по возрастному (18,24%) и половому (11,49%) признакам", — говорится в результатах исследования.
Более половины опрошенных отметили, что их компании в той или иной степени способствуют развитию равноправия на рабочем месте (50,68%), а более трети (33,78%) заявили, что работодатели делают все возможное для развития равноправия. При этом 48,65% опрошенных уверены, что их организации должны делать больше. Кроме того, почти треть опрошенных (32,43%) верят, что хотя пока развитие равноправия на рабочем месте не является приоритетом для большинства бизнесов, оно станет таковым в ближайшее время (53,06%), при этом более трети (34,01%) считают, что равноправие уже стало приоритетом для бизнеса, и это принесло свои плоды.
Более двух третей респондентов (64,86%) считают, что у женщин и мужчин равные возможности, однако 27,03% отмечают, что у женщин возможностей меньше. Более трети опрошенных (37,84%) отметили, что процент женщин в топ-менеджменте их компаний составляет менее 25%.
Компания Thomson Reuters опросила женщин в России и странах СНГ, чтобы оценить состояние разнообразия (равноправия) на рабочем месте. В опросе приняли участие около 150 женщин: жительницы Казахстана (33,11%), РФ (20,95%), Азербайджана (19.59%), Белоруссии (7,43%), Таджикистана (5,41%), Грузии (4,05%), Армении (3,38%), Украины (4,05%), Узбекистана (1,35%). По уровню занимаемой должности респондентки распределились следующим образом: специалисты (46,62%), руководители отделов (39,86%). Среди них – представители топ-менеджмента (13,51%).