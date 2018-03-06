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Автобус Сетра

Компании по автобусным перевозкам в соседние страны создадут в Узбекистане

© Sputnik/
Общество
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К созданию компаний по организации пассажирских маршрутов в РФ и Казахстан планируется привлечь иностранных инвесторов

ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik. Автобусные компании для организации пассажирских маршрутов в РФ и Казахстан появятся в течение года в регионах Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"Создать в 2018 году в регионах автотранспортные организации и автовокзалы (автостанции) для организации международных рейсов, прежде всего, в Российскую Федерацию и Казахстан", — отмечается в тексте документа.

Согласно постановлению, для их создания планируется привлечь иностранных инвесторов.

Мирзиёев также поручил к июню этого года создать специализированную компанию по организации международных автобусных перевозок с участием Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта (51%) и Национального банка ВЭД Узбекистана (49%). Для этой компании в 2018 году будут приобретены 100 пассажирских автобусов, которые распределят по регионам страны.

Жанна Дауренбекова
© Фото: Sputnik Казахстан
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Правительство Узбекистана поручило профильным министерствам и ведомствам до конца февраля внести в кабмин предложения по организации регулярных международных автобусных маршрутов с учетом востребованности поездок гражданами.

Правительства Узбекистана и России в мае 2000 года подписали соглашение о международном автомобильном сообщении, которое, в частности, регулирует автобусные перевозки. Однако сейчас между странами отсутствуют прямые автобусные рейсы.

По информации местных СМИ, трудовые мигранты из Узбекистана, отправляющиеся на заработки в РФ и Казахстан, выбирают автобус из-за экономии средств, однако это часто приводит к трагическим происшествиям.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Казахстан, Россия, Узбекистан, Дорожное движение



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