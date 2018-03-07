Узбекские специалисты пройдут стажировку в ведущих вузах США

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Сотрудники Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана, а также другие отечественные специалисты будут стажироваться в ведущих вузах США, таких как Гарвард и Университет Тафтса. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Договоренности об этом были достигнуты в рамках визита узбекской делегации во главе с директором ИСМИ Владимиром Норовым в Америку.

Так, например, в ходе круглого стола в Дэвисовском центре российских и евразийских исследований при Гарвардском университете одним из главных вопросов обсуждения сторон стала тема сотрудничества в сфере образования и подготовки кадров, налаживания контактов между узбекскими и американскими аналитическими структурами.

"Достигнуты договоренности по организации стажировок представителей ИСМИ в Гарварде, а также проведению мастер-классов гарвардских специалистов для государственных служащих Узбекистана, в том числе посредством видеоконференции. Кроме того, обговорена возможность организации серии ознакомительных поездок групп студентов Гарварда в республику", — сообщили в ИСМИ.

Еще одну встречу в Гарвардском университете узбекская делегация провела с профессором Школы управления имени Джона Кеннеди Кристофером Смартом, который выразил готовность разработать совместную программу по научному обмену.

Норов встретился также с деканом Школы права и дипломатии имени Флетчера Университета Тафтса адмиралом Джеймсом Ставридисом, который ранее руководил Европейским командованием НАТО. В ходе переговоров Ставридис выразил готовность разработать совместную программу сотрудничества, которая предусматривает научный обмен между исследователями аналитических структур и стажировки представителей высших образовательных учреждений Узбекистана в Школе Флетчера.

Отметим, что Гарвардский университет является одним из самых известных и старейших вузов США и всего мира. Гарвард окончили 75 лауреатов Нобелевской премии и 8 президентов США, включая Франклина Рузвельта, Джона Кеннеди, Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму.

Школа права и дипломатии имени Флетчера, основанная в 1933 году, является первым учебным заведением в США, начавшим подготовку специалистов по международным отношениям. Магистерская программа школы признана мировым лидером в сфере подготовки дипломатов.