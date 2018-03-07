Более ста узбекских артистов уже готовятся в Душанбе к "Вечеру дружбы"

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Более ста узбекских артистов прибыли в Душанбе в рамках визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на местные СМИ.
Указывается, что во вторник, 6 марта, чартерный рейс национальной авиакомпании Узбекистана "Узбекистон хаво йуллари" доставил в Душанбе свыше 100 узбекских исполнителей, танцоров и музыкантов.
Он состоится вечером 9 марта в киноконцертном комплексе "Кохи Борбад". Это будет совместное мероприятие мастеров искусств Таджикистана и Узбекистана под названием "Вечер дружбы". Для президентов будет петь Юлдуз Усманова.
Помимо узбекской примы в концерте примут участие такие звезды узбекской эстрады, как Шерали Джураев, Фаррух Закиров, Озодбек Назарбеков. Таджикскую сторону представят Давламтманд Холов, Нигина Амонкулова, оперный певец Рустам Дулоев.
В концерте с таджикской стороны примут участие около 150 исполнителей, музыкантов и танцоров.
Напомним, первый официальный визит Мирзиёева в Таджикистан запланирован на 9-10 марта.