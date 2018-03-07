14:16 07 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Концерт

Более ста узбекских артистов уже готовятся в Душанбе к "Вечеру дружбы"

© sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Подготовка к визиту Шавката Мирзиёева в Душанбе (9)
15920

Совместный концерт мастеров искусств Таджикистана и Узбекистана "Вечер дружбы" пройдет в рамках государственного визита в Душанбе президента Шавката Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Более ста узбекских артистов прибыли в Душанбе в рамках визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на местные СМИ.

Указывается, что во вторник, 6 марта, чартерный рейс национальной авиакомпании Узбекистана "Узбекистон хаво йуллари" доставил в Душанбе свыше 100 узбекских исполнителей, танцоров и музыкантов.

Шавкат Мирзиёев прибыл в Бухарскую область для ознакомления с исполнением прежних поручений и определения перспективных задач
Пресс-служба президента РУз
В Душанбе Мирзиёева встретят тысячи таджикистанцев
Концерт будет дан в честь первого государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

Он состоится вечером 9 марта в киноконцертном комплексе "Кохи Борбад". Это будет совместное мероприятие мастеров искусств Таджикистана и Узбекистана под названием "Вечер дружбы". Для президентов будет петь Юлдуз Усманова.

Помимо узбекской примы в концерте примут участие такие звезды узбекской эстрады, как Шерали Джураев, Фаррух Закиров, Озодбек Назарбеков. Таджикскую сторону представят Давламтманд Холов, Нигина Амонкулова, оперный певец Рустам Дулоев.

В концерте с таджикской стороны примут участие около 150 исполнителей, музыкантов и танцоров.

Во время подписания документов
Sputnik / Вадим Савицкий
Ташкент и Душанбе могут подписать договор по границе в марте
Зрителями концерта станут президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон, а также члены официальной делегации Узбекистана, члены правительства и парламента Таджикистана, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Душанбе.

Напомним, первый официальный визит Мирзиёева в Таджикистан запланирован на 9-10 марта.

Тема:
Подготовка к визиту Шавката Мирзиёева в Душанбе (9)
Теги:
Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев, Таджикистан, Узбекистан, Политика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Стюардесса спускается по трапу самолета, архивное фото
    Взлет запрещен

    Казахстан не намерен пускать еще одного российского авиаперевозчика на маршруты Астана-Москва и Алматы-Москва, опасаясь конкуренции.

  • Сотрудники полиции. Архивное фото
    Полицейская А…

    Кыргызстан станет членом Международной полицейской ассоциации, что позволит республиканским милиционерам ознакомиться с международным опытом.

  • Водохранилище Вахш на реке Нурх
    Меньше да больше

    Таджикистан снизит в летний сезон этого года объемы холостого сброса воды из водохранилищ гидроэлектростанций и увеличит продажу электроэнергии в Узбекистан и Афганистан

  • Пожар в Республиканском наркологическом диспансере в Баку, фото из архива
    Поджигатель

    В Азербайджане задержан пациент Республиканского наркологического центра, устроивший в нем пожар, в результате которого погибли 25 человек.

  • ОАО БелАЗ, архивное фото
    БеЛАЗ идет в прорыв

    Белорусский производителя карьерной техники БелАЗ только за два месяца этого года увеличил экспорт почти на 90%. Основное направление продаж – Россия.

  • Набережная
    Мимоза-тур

    Российские туроператоры посетят абхазский форум-выставку "Визит Апсны", направленный на развитие туризма в республике. Бонус – фестиваль "Цветение мимозы".

  • Заседание парламента Армении
    Шахматная безопасность

    Оппозиция в Армении предлагает оставить в Совбезе страны трех человек – премьера, главу совета попечителей ЕГУ и главу Шахматной федерации. Чем обоснован такой выбор?

  • Муниципальные выборы в Риге 2017
    "Русским хакерам" назло

    Хакеры не смогут повлиять на подсчет голосов в ходе парламентских выборов в Латвии в октябре, поскольку подсчет голосов будет проводиться вручную.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Опередить Россию

    Литва опасается, что Россия выйдет из энергокольца БРЭЛЛ раньше прибалтийских стран и призывает своих партнеров активизироваться.

  • Заседание ЦИК РФ
    Все готово!

    Приднестровье готово к предстоящим выборам президента России и справится с количеством желающих проголосовать.

  • Пенсионерка, иллюстративное фото
    На пенсию как на работу

    Демографические проблемы Эстонии заставляют правительство задумать над улучшением ситуации на рынке труда путем привлечения на него пожилых людей.

  • Станислав Черчесов
    Добро пожаловать

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей команде и о том, что хочет всех пригласить в Осетию, хотя она и далеко от городов-организаторов чемпионата мира.

  • Стюардесса спускается по трапу самолета, архивное фото
    Взлет запрещен

    Казахстан не намерен пускать еще одного российского авиаперевозчика на маршруты Астана-Москва и Алматы-Москва, опасаясь конкуренции.

  • Сотрудники полиции. Архивное фото
    Полицейская А…

    Кыргызстан станет членом Международной полицейской ассоциации, что позволит республиканским милиционерам ознакомиться с международным опытом.

  • Водохранилище Вахш на реке Нурх
    Меньше да больше

    Таджикистан снизит в летний сезон этого года объемы холостого сброса воды из водохранилищ гидроэлектростанций и увеличит продажу электроэнергии в Узбекистан и Афганистан

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
Только пух летит: гусиные бои в Тульской области
Путин и Инфантино сыграли в футбол
Легенды футбола и Владимир Путин отчеканили мячом 100 дней до начала ЧМ‍
Миграционная политика Узбекистана
Миграционная политика Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054