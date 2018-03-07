МВД Узбекистана предложило гражданам разоружиться добровольно

Чтобы избежать установленной ответственности за незаконное владение оружием и боеприпасами, гражданин должен добровольно обратиться в органы внутренних дел и сдать имеющиеся на руках запрещенные предметы.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. МВД Узбекистана с 5 по 15 марта проводит по всей республике мероприятия по выявлению и предотвращению незаконного оборота оружия и боеприпасов. Гражданам рекомендуется добровольно сдать незарегистрированные патроны или ружья во избежание ответственности, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Правоохранители напоминают, что незаконное владение оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами влечет наказание, предусмотренное ст. 248 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Гражданин, добровольно сдавший огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества освобождается от ответственности.

При этом узбекистанцы должны сдать имеющиеся "арсеналы" добровольно и по личному обращению в органы внутренних дел. Для этого они могут обратиться с письменным или устным заявлением непосредственно, по телефону, с использованием других электронных средств в территориальный орган внутренних дел или закрепленному инспектору профилактики по месту своего жительства или фактического нахождения сдаваемых предметов.