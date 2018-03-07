Спасут и покажут: сотрудникам МЧС Узбекистана раздадут экшен-камеры

Камеры помогут проанализировать действия спасателей при проведении спасательных и других неотложных работ, выявить допущенные ошибки и не допустить их появления в будущем

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. До конца марта спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан будут оснащены экшен-камерами, которые позволят фиксировать их действия при проведении спасательных операций.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, данная акция направлена на организацию анализа действий спасателей при проведении спасательных и других неотложных работ.

Камеры помогут при выявлении ошибок в действиях спасателей, что в свою очередь позволит принимать меры по предупреждению их возникновения в будущих операциях.

"Спасательные подразделения Андижанской, Бухарской, Наманганской, Ташкентской областей уже начали использовать экшен-видеокамеры, с помощью которых спасатели, не отвлекаясь от своей работы, записывают операции по спасению и оказанию помощи населению", — сообщает пресс-служба МЧС.

Экшен-камера — это цифровая камера, которая легко крепится и фиксируется. Данная камера имеет миниатюрные размеры и небольшой вес, что позволяет ее легко зафиксировать на каске, форме, снаряжении или любых элементах одежды.