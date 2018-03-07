Лола Каримова-Тилляева получила орден

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева удостоилась титула Дамы Королевского Ордена Франциска I, о чем она сообщила на своей странице в Instagram.

Награду ей вручили принц Чарльз и принцесса Камилла де Бурбон Обеих Сицилий.

"Для меня большая честь быть удостоенной столь высокого титула Ордена Франциска I. Орден получил международное признание за свой вклад в продвижение значимых гуманитарных и благотворительных инициатив, а также межрелигиозного диалога", — написала она.

В наши дни эту награду можно получить за достижения в области науки, искусства, промышленности, бизнеса. Среди личностей в различные годы удостоенных титула Рыцаря и Дамы Ордена Франциска I: принцесса Бенедикта Датская, бывшая премьер-министр Великобритании баронесса Маргарет Тетчер, губернатор региона Мекки принц Халид аль-Файсал бин Абдулазиз аль-Сауд, бывший президент Косово Атифете Яхьяга, бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Публикация от Lola Karimova-Tillyaeva (@lola_tillyaeva) Мар 7, 2018 в 12:22 PST

Напомним, ранее Лола Каримова-Тилляева заявила, что покидает пост президента Федерации гимнастики Узбекистана. В начале февраля она также завершила свою деятельность в качестве посла Узбекистана при ЮНЕСКО. На этой должности она проработала свыше 10 лет.