Новый южнокорейский вуз в Ташкенте примет в сентябре 240 студентов

Договоренность об открытии филиала Пучонского университета была достигнута в декабре прошлого года. Новый вуз будет обучать студентов по четырем направлениям, включая педагогику.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Филиал Пучонского университета (Южная Корея) в Ташкенте примет первых студентов уже в сентябре этого года, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Договоренности о появлении данного образовательного учреждения были достигнуты в декабре прошлого года в ходе визита в Южную Корею узбекской делегации, а в феврале этого года стороны подписали детальный протокол о намерениях в этом направлении.

"Представители университета посетили Ташкент в начале марта. В ходе переговоров было определено предварительное место для расположения филиала, запуск обучения намечен на 1 сентября 2018 года. Здесь будут открыты четыре направления, в первый год прием составит 240 студентов. Они будут обучаться по программам трехлетнего бакалавриата", — отметила министр дошкольного образования Агриппина Шин в ходе узбекско-южнокорейского бизнес-форума.

© Sputnik/ Евгений Биятов В Узбекистане появятся филиалы пяти ведущих российских вузов

Один из факультетов нового вуза будет специализироваться на подготовке кадров в сфере дошкольной педагогики и психологии. Что касается трех оставшихся, то пока точной информации о них нет.

Пучонский университет — один из самых престижных вузов Южной Кореи. В нем функционирует 26 факультетов. Университет предлагает широкий спектр учебных программ по различным гуманитарным и техническим направлениям в бакалавриате и магистратуре. Также в его структуру входит факультет дошкольного образования и специальный Корейский языковой центр для иностранных студентов.

Сегодня в Ташкенте уже действует филиал южнокорейского Университета Инха. В ближайшие годы в столице может появиться и первый в истории страны филиал иностранного высшего образовательного учреждения, готовящий медицинские кадры. Этим учебным заведением может стать Медицинская школа южнокорейского Университета Инха.