В Узбекистане впервые в истории при вузе создадут детские сады

Два новых детских сада появятся на территории филиала Пучонского университета, запуск которого намечен на 1 сентября 2018 года

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время впервые в истории страны будет опробована практика, когда при высшем образовательном учреждении создадут детские сады, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам министра дошкольного образования Агриппины Шин, два новых детских сада появятся на территории филиала Пучонского университета, запуск которого намечен на 1 сентября 2018 года. Они станут своеобразной экспериментальной и научно-практической площадкой для развития всей сферы, здесь будут применяться передовые международные практики.

"Каждое из дошкольных образовательных учреждений будет рассчитано на 140 человек. Одно из них будет работать на массовое направление, а второе создается специально для детей с особыми потребностями. Строительство и оснащение этих детских садов будет осуществляться корейской стороной", — отметила Агриппина Шин в ходе узбекско-южнокорейского бизнес-форума.

По ее словам, южнокорейский университет уже передал на безвозмездной основе Узбекистану партию учебно-методических и дидактических материалов, а также пособий по организации правильного питания и психологической подготовке преподавателей.

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Напомним, что в 2018 году Узбекистан намерен выделить из госбюджета 771 миллиард сумов на строительство 60 новых, реконструкцию 295 и капитальный ремонт 176 детских садов. Кроме того, в ближайшие два года все действующие сады планируется оснастить новой мебелью, спортивным инвентарем и игрушками.

Кроме того, в стране планируется построить более 3 тысяч негосударственных детских садов, рассчитанных на 222 тысячи детей. Из них 1,2 тысячи разместятся в новых зданиях, 1360 — в имеющихся зданиях, 470 будут организованы в качестве домашних детских садов.