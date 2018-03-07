В Узбекистане амнистировали осужденного на 17 лет таджикского пастуха

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Житель Пенджикентского района Сулаймон Буриев, осужденный в Узбекистане к 17 годам тюрьмы, амнистирован властями республики.
Как сообщает Таджикское телеграфное агентство, мужчина рассказал родным, что в дни праздника Навруз он вернется домой.
Буриев в 2013 году был осужден на 17 лет тюрьмы за незаконный переход линии госграницы. Позже суд сократил его срок заключения на семь лет.
Отметим, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности, с Таджикистаном. Стороны возобновили диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, возобновилось авиасообщение между столицами двух стран. Через несколько дней состоится первый официальный визит Мирзиёева в Душанбе.