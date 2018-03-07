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Операция по пересадке почки в Узбекистане

В Узбекистане впервые пересадили почку болеющему сахарным диабетом пациенту

Информационная служба Министерства здравоохранения
Общество
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Донором для 55-летнего Бекбергана Кучкарова стал его 46-летний родной брат

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Врачи Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В.Вахидова впервые пересадили почку пациенту, страдающему сахарным диабетом, сообщает информационная служба Министерства здравоохранения.

Бекбергану Кучкарову из Шуманайского района Республики Каракалпакстан 55 лет, 10 из которых он страдает сахарным диабетом. Болезнь повлияла и на его почки — в последние полтора года пациенту требовался регулярный гемодиализ, состояние ухудшалось с каждым днем.

"Если честно, бывали минуты, когда терял последнюю надежду на жизнь. Но сегодня как будто родился во второй раз! В стране с недавних времен налажено проведение трансплантации частей тела, что подарило мне и десяткам других пациентов вторую жизнь. Спасибо врачам за это", — рассказал Кучкаров.

Донором стал его 46-летний родной брат Шимберген Кучкаров.

В Узбекистане впервые проведена трансплантация печени
Информационная служба Министерства здравоохранения Узбекистана
В Узбекистане впервые пересадили печень
"Сама трансплантация почки требует большой ответственности. Если пациент вместе с острой почечной недостаточностью страдает и сахарным диабетом, то проведение такой практики намного усложняется, поэтому для проведения подобных сложных процедур нужны команда квалифицированных специалистов, высокотехнологичные условия", — пояснил руководитель отделения сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации почек Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии, доктор медицинских наук, профессор Фазлиддин Бахриддинов.

В операционном блоке
© Sputnik/ Сергей Пятаков
В Узбекистане станут проводить операции по пересадке почки и печени
Сейчас пациент и донор в хорошем состоянии, оба находятся под наблюдением врачей.

Трансплантация почек и печени в Узбекистане регламентируется постановлением кабинета министров от 23 октября 2017 года "Об утверждении Временного положения о порядке близкородственной трансплантации почки и (или) доли печени". Врачи Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В.Вахидова успешно провели трансплантацию почек от родственника-донора более чем тридцати пациентам.

Теги:
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В.Вахидова, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Республика Каракалпакстан, Медицина (наука), Медицинские процедуры



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