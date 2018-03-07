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Молоток судьи

Суд над Абдуллаевым: обвиняемый заявил о побоях во время следствия

© Sputnik/ Максим Богодвид
Общество
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В ходе первого заседания адвокат выступил с ходатайством о проведении судебно-медицинской экспертизы на основе заявлений подсудимого о том, что в ходе следствия он подвергался избиениям. Суд ходатайство удовлетворил.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik, Дильшода Рахматова. В Ташкентском городском суде по уголовным делам прошло первое судебное заседание по рассмотрению дела в отношении подсудимых Бобомурода Абдуллаева, блогера Хаётхана Насреддинова, предпринимателей Шавката Оллоёрова и Равшана Салаева, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.

Судебный процесс прошел в открытом режиме в присутствии родственников и близких обвиняемых, а также международных наблюдателей, представителей общественных организаций, иностранных информационных агентств и местных журналистов.

В начале заседания адвокат Бобомурода Абдуллаева Сергей Майоров сказал судье, что недавно во время встречи с подзащитным Абдуллаев сказал ему, что его пытали во время следствия. В связи с этими показания защита потребовала от суда провести экспертизу по этому факту. По словам адвоката, копию соответствующего ходатайства он приложит к делу, а второй экземпляр направит в Генеральную прокуратуру.

Подсудимый Бобомурод Абдуллаев подтвердил заявления Майорова. Кроме того на вопрос судьи, "есть ли на верхней части вашего тела следы побоев и может ли он их показать?" Абдуллаев ответил: "Да, есть", — и продемонстрировал присутствовавшим на слушании шрам и синяки на левой руке.

Судья Зафар Нурматов вернулся в зал суда после примерно часового совета и, ссылаясь на указ президента Узбекистана "О дополнительных мерах по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности", принял решение удовлетворить петицию адвоката и назначить судебно-медицинскую экспертизу.

Абдуллаев, видимо, не ожидавший такого решения судьи, не смог сдержать слез.

СИЗО
© Sputnik/ Алексей Филиппов
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Экспертам предстоит выяснить, когда были получены эти травмы и степень их тяжести, а также то, при каких обстоятельствах и какими предметами это было совершено.По итогам комиссии будет назначено очередное судебное слушание.

Бобомурод Абдуллаев, Хаётхан Насреддинов, Шавкат Оллоёров и Равшан Салаев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 (посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан) Уголовного кодекса.

Теги:
Узбекистан, Судебное заседание



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