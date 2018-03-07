Желтый, черный, голубой: Узбекистан все-таки внедрит раздельный сбор мусора

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Узбекистан все-таки решил перейти к раздельному сбору твердых бытовых отходов, сообщает корреспондент Sputnik.
Это предусмотрено проектом постановления главы государства "О мерах по дальнейшему совершенствованию и развитию системы санитарной очистки".
Раздельный сбор подразумевает закупку и установку разноцветных контейнеров для мусора: голубых — для пластмассовых отходов, белых — для бумажных, желтых — для пищевых, черных — для других видов отходов. Эта система в пилотном режиме внедряется в Ташкенте с 2012 года, однако до сих пор так и не была запущена.
При этом в ноябре прошлого года представители Госкомэкологии заявляли, что вопрос о вводе раздельного сбора может быть и вовсе пересмотрен, так как многие развитые страны отказались от него в пользу сортировки отходов прямо на мусороперерабатывающих заводах.
Тем не менее инфраструктура для ввода раздельного сбора в стране постепенно создается. В девяти городах Узбекистана за последние полтора года были созданы кластеры по сбору, вывозу, транспортировке, сортировке, утилизации, переработке и захоронению бытовых отходов общей мощностью переработки 1,2 миллиона тонн в год.
В населенных пунктах республики построены более 322 новых типовых мусоросборочных пунктов, оснащенных 2652 современными контейнерами, проведены работы по обустройству 97 полигонов твердых бытовых отходов.