Узбекская милиция переоденется, но не сразу

По заявлению представителя МВД республики, нынешняя форма сотрудников органов внутренних дел давно устарела, однако пока альтернативы ей нет. В настоящее время рассматриваются образцы формы для правоохранительных структур стран СНГ и дальнего зарубежья.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В Узбекистане прорабатывается вопрос о внедрении новой формы для сотрудников органов внутренних дел, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Как именно проходит этот процесс на сегодняшний день в республике в рамках заседания Международного пресс-клуба в Ташкенте в среду рассказал начальник по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана, генерал-майор Кутбиддин Бурхонов.

Он признал, что сегодня форма сотрудников милиции устарела, однако пока по поводу ее замены не было принято никаких нормативных документов. Но несмотря на это, МВД в данном направлении ведет свою работу и изучает международные образцы экипировки милиции.

"На сегодняшний день насчет замены формы одежды (милиции) никаких официальных нормативных документов нет. Но, поскольку она устарела, идет разработка, выбираются образцы. Сейчас у нас уже есть несколько вариантов формы соседних государств, той же Российской Федерации, а также стран дальнего зарубежья.Эту проблему мы изучаем, однако вопрос не на два-три месяца. В ближайшие годы форма будет изменена", — сообщил Бурхонов.

Напомним, что ровно год назад президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Программу комплексных мер по коренному реформированию системы органов внутренних дел. Этим документом предусматривается пересмотр форменной одежды, атрибутики и знаков различия сотрудников органов внутренних дел в целях их обновления и унификации с учетом международных стандартов, а также формирования позитивного имиджа органов внутренних дел в сознании граждан.

Эти изменения будут проходить в рамках специально разрабатываемого постановления президента Узбекистана, которое должно быть подготовлено до конца лета этого года.