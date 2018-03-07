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Узбекские милиционеры

Узбекская милиция переоденется, но не сразу

Sputnik
Общество
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По заявлению представителя МВД республики, нынешняя форма сотрудников органов внутренних дел давно устарела, однако пока альтернативы ей нет. В настоящее время рассматриваются образцы формы для правоохранительных структур стран СНГ и дальнего зарубежья.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В Узбекистане прорабатывается вопрос о внедрении новой формы для сотрудников органов внутренних дел, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Как именно проходит этот процесс на сегодняшний день в республике в рамках заседания Международного пресс-клуба в Ташкенте в среду рассказал начальник по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана, генерал-майор Кутбиддин Бурхонов.

Он признал, что сегодня форма сотрудников милиции устарела, однако пока по поводу ее замены не было принято никаких нормативных документов. Но несмотря на это, МВД в данном направлении ведет свою работу и изучает международные образцы экипировки милиции.

"На сегодняшний день насчет замены формы одежды (милиции) никаких официальных нормативных документов нет. Но, поскольку она устарела, идет разработка, выбираются образцы. Сейчас у нас уже есть несколько вариантов формы соседних государств, той же Российской Федерации, а также стран дальнего зарубежья.Эту проблему мы изучаем, однако вопрос не на два-три месяца. В ближайшие годы форма будет изменена", — сообщил Бурхонов.

Узбекские милиционеры
© Flickr
Руководство узбекской милиции будут обновлять каждые три года
Напомним, что ровно год назад президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Программу комплексных мер по коренному реформированию системы органов внутренних дел. Этим документом предусматривается пересмотр форменной одежды, атрибутики и знаков различия сотрудников органов внутренних дел в целях их обновления и унификации с учетом международных стандартов, а также формирования позитивного имиджа органов внутренних дел в сознании граждан.

Эти изменения будут проходить в рамках специально разрабатываемого постановления президента Узбекистана, которое должно быть подготовлено до конца лета этого года.

Теги:
МВД Узбекистана, Узбекистан, Правоохранительные органы



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