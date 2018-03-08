Долой коррупцию: за гаишниками и сотрудниками ППС будут следить камеры

Ранее ГУВД Ташкента проводило конкурс по закупке видеорегистраторов в объеме свыше двух тысяч комплектов, они будут фиксировать момент общения сотрудников милиции с гражданами

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В Узбекистане мобильными камерами гаишников и сотрудников патрульно-постовых служб снабдят к сентябрю этого года, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом агентству заявил заместитель начальника главного управления безопасности дорожного движения МВД республики, полковник Эрали Бозоров.

"Это будет только первая партия, поставленная в рамках проекта по оснащению всех сотрудников дорожно-патрульных и патрульно-постовых служб органов внутренних дел видеокамерами. Сейчас мы работаем над этим, изучаем зарубежный опыт и выбираем поставщика. Вопрос нелегкий и требует тщательной проработки", — сказал представитель ГУБДД МВД Узбекистана.

© Sputnik/ Руслан Кривобок На дорогах Ташобласти заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД

При этом он не смог озвучить точного количества закупаемого оборудования, сославшись на то, что пока нет таких данных.

Мобильные камеры будут фиксировать ход выполнения сотрудниками милиции своих служебных обязанностей, особенно общение с гражданами. Эта система послужит предупреждению случаев взяточничества и злоупотребления должностными обязанностями в рядах узбекской милиции.

Ранее замначальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев приводил данные по закупке таких камер для столичной милиции в объеме свыше двух тысяч комплектов. Его ведомство рассматривало несколько вариантов по выбору поставщика. Это производители из Китая, Южной Кореи и отечественные компании.

Впервые идею об оснащении всех сотрудников дорожно-патрульных и патрульно-постовых служб милиции видеокамерами озвучил Шавкат Мирзиёев, выступая в конце прошлого года перед парламентариями.

Так, например, практика оснащения работников дорожной полиции видеорегистраторами хорошо зарекомендовала себя в Европе. В Великобритании число жалоб на инспекторов после введения мобильных регистраторов только за год после их установки сократилось на 93%. Пилотные проекты по оснащению сотрудников портативными видеорегистраторами реализуются в России, Беларуси и ряде других стран СНГ.