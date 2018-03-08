Долой коррупцию: за гаишниками и сотрудниками ППС будут следить камеры

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В Узбекистане мобильными камерами гаишников и сотрудников патрульно-постовых служб снабдят к сентябрю этого года, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Об этом агентству заявил заместитель начальника главного управления безопасности дорожного движения МВД республики, полковник Эрали Бозоров.
"Это будет только первая партия, поставленная в рамках проекта по оснащению всех сотрудников дорожно-патрульных и патрульно-постовых служб органов внутренних дел видеокамерами. Сейчас мы работаем над этим, изучаем зарубежный опыт и выбираем поставщика. Вопрос нелегкий и требует тщательной проработки", — сказал представитель ГУБДД МВД Узбекистана.
Мобильные камеры будут фиксировать ход выполнения сотрудниками милиции своих служебных обязанностей, особенно общение с гражданами. Эта система послужит предупреждению случаев взяточничества и злоупотребления должностными обязанностями в рядах узбекской милиции.
Ранее замначальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев приводил данные по закупке таких камер для столичной милиции в объеме свыше двух тысяч комплектов. Его ведомство рассматривало несколько вариантов по выбору поставщика. Это производители из Китая, Южной Кореи и отечественные компании.
Так, например, практика оснащения работников дорожной полиции видеорегистраторами хорошо зарекомендовала себя в Европе. В Великобритании число жалоб на инспекторов после введения мобильных регистраторов только за год после их установки сократилось на 93%. Пилотные проекты по оснащению сотрудников портативными видеорегистраторами реализуются в России, Беларуси и ряде других стран СНГ.