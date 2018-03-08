Узбекские военные впервые примут участие в международной олимпиаде

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Курсанты высших военных образовательных учреждений Министерства обороны Узбекистана впервые примут участие в финальном этапе Международной олимпиады среди команд высших военных образовательных учреждений СНГ.
Кроме того, по данным Минобороны Узбекистана, она способствует улучшению качества подготовки военных кадров, их профессиональной мотивации, формированию и раскрытию научных и творческих способностей, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава.
Первые два этапа олимпиады прошли в высших военных образовательных учреждениях и военных училищах республики, победители которых получили путевки в финал. Всего от Узбекистана в соревнованиях будут участвовать 26 курсантов высших военных образовательных учреждений Министерства обороны.
Узбекистанцы поборются за победу в пяти соревновательных направлениях. Так, курсанты Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища представят страну в конкурсах по математике в Алматы, военной истории — в Минске, военно-профессиональной подготовке — в Москве.
Все соревнования пройдут в период с 26 марта по 19 мая.
В прошлом году в олимпиаде приняли участие 176 курсантов в составе 44 команд от военных образовательных организаций России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Представители Узбекистана тогда присутствовали на олимпиаде в качестве наблюдателей.