Узбекские военные впервые примут участие в международной олимпиаде

Узбекистанцы поборются в пяти соревновательных направлениях, финальный этап олимпиады начинается 26 марта и продлится до 19 мая

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Курсанты высших военных образовательных учреждений Министерства обороны Узбекистана впервые примут участие в финальном этапе Международной олимпиады среди команд высших военных образовательных учреждений СНГ.

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Главная цель олимпиады — укрепление дружбы между армиями стран-участников СНГ.

Кроме того, по данным Минобороны Узбекистана, она способствует улучшению качества подготовки военных кадров, их профессиональной мотивации, формированию и раскрытию научных и творческих способностей, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава.

Первые два этапа олимпиады прошли в высших военных образовательных учреждениях и военных училищах республики, победители которых получили путевки в финал. Всего от Узбекистана в соревнованиях будут участвовать 26 курсантов высших военных образовательных учреждений Министерства обороны.

Узбекистанцы поборются за победу в пяти соревновательных направлениях. Так, курсанты Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища представят страну в конкурсах по математике в Алматы, военной истории — в Минске, военно-профессиональной подготовке — в Москве.

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Кроме того, курсанты Джизакского высшего военного авиационного училища поедут в Ереван на конкурс по иностранному языку, представители специального факультета Ташкентского университета информационных технологий имени Аль Хорезми — в Санкт-Петербург на соревнования по информатике.

Все соревнования пройдут в период с 26 марта по 19 мая.

В прошлом году в олимпиаде приняли участие 176 курсантов в составе 44 команд от военных образовательных организаций России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Представители Узбекистана тогда присутствовали на олимпиаде в качестве наблюдателей.