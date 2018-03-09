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Хокимият Ташкента предложил построить 20 многоуровневых парковок

Sputnik / Стрингер
Общество
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Об этом в ходе узбекско-южнокорейского бизнес-форума заявил заместитель хокима города Алишер Тиляев

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Ташкентский хокимият определил 20 перспективных мест, где могут быть построены многоуровневые парковки для автомобилей, сообщает корреспондент Sputnik.

Об этом в ходе узбекско-южнокорейского бизнес-форума заявил заместитель хокима города Алишер Тиляев.

По его словам, сегодня город нуждается в привлечении инвестиций, в том числе иностранных, в строительство многоэтажных парковок, поэтому хокимият определил порядка 20 наиболее перспективных мест дислокации.

Ситуация с отсутствием парковочных мест в центре города и возле крупных рынков действительно катастрофическая. Это вызвано тем, что в Ташкенте в последние 26 лет отсутствовала вменяемая программа строительства стоянок для автомобилей, число которых каждый год растет серьезными темпами.

Заместитель хокима Ташкента Алишер Тиляев
© Sputnik. /Рамиз Бахтияров
Тиляев рассказал, какие преференции ждут корейских бизнесменов в Ташкенте
В 2017 году столичные власти наконец-то осознали проблему и громко заявили о реализации комплекса мер по упорядочению мест хранения автотранспортных средств, рассчитанного на 2017-2021 год. В частности, по всему городу предусматривалось построить современные многоэтажные паркинги и бесплатные открытые стоянки.

Для этого администрация разработала специальные типовые проекты паркингов, состоящие из двух, трех и шести этажей. Двухэтажные стоянки будут рассчитаны на 80 мест для авто, трехэтажные — на 144 места, шестиэтажные — на 532 парковочных места. Однако дальше нескольких пилотных проектов дело не пошло.

Ситуация также осложняется тем, что сегодня в центральной части столицы установлено большое число запрещающих парковку знаков, которые могут быть демонтированы без особого вреда для трафика или безопасности дорожного движения.

В результате всех этих проблем сегодня город превратился в одну большую бессистемную и хаотичную парковку, где водители оставляют свои авто прямо под запрещающими знаками, возле светофоров, серьезно затрудняя дорожное движение и провоцируя ДТП.

Знак Парковка запрещена
© Flickr
В центре Ташкента сняли свыше ста знаков, запрещающих парковку
Кроме того, практически на каждом шагу можно встретить очередного "оленя", который своим авто перегородил пешеходный переход или заехал на тротуар, препятствуя движению пешеходов.

Для изменения ситуации столичное ГУВД начало частичный демонтаж запрещающих знаков в центре города, заявив, что за несколько дней работы уже сняло свыше 100. Однако это лишь капля в море.

Для борьбы с нарушителями МВД должно разработать механизм введения в столице упрощенного порядка штрафования водителей за неправильную парковку. Таким образом, предполагается, что всего через пару месяцев гаишникам позволят выписывать штрафы без участия владельца авто.

Получается, что кнут для автовладельцев уже практически готов, а вот пряник в виде стоянок и парковок почему-то пока задерживается.

Теги:
Алишер Тиляев, Ташкент, Автодорожный транспорт, Автомобили, Дорожное движение



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