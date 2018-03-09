Узбекистан профинансирует создание приложения для заказа грузоперевозок

Курировать создание приложения будет агентство "Узавтотранс", которое направит на эти цели порядка 80 миллионов сумов

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Узбекистане в ближайшие годы появится специальное мобильное приложение для заказа услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом, сообщает корреспондент Sputnik.

Курировать создание приложения будет агентство "Узавтотранс", которое направит на эти цели порядка 80 миллионов сумов. Приложение должно быть запущено в 2019-2020 году.

На сегодняшний день поиск грузовиков средней и малой вместимости, например, для перевозки вещей в новую квартиру или транспортировки купленного с рук пианино, холодильника и другой техники или мебели выливается в серьезные финансовые потери.

Это связано с тем, что на рынке практически отсутствуют специализированные компании по перевозке таких грузов, а те, что работают, из-за отсутствия конкуренции серьезно задирают цены.

© Sputnik/ Евгений Карасев В Узбекистане появятся спецпосты по контролю веса грузовиков

Поэтому населению приходится либо голосовать у дорог в надежде найти свободный грузовик или, на худой конец, автомобиль с багажником сверху. Однако стоят такие услуги тоже недешево. Например, у корреспондентов Sputnik запросили 150 тысяч сумов за перевозку груза из Юнусабадского района в Бектемирский.

Очевидно, что появление нового приложения позволит стимулировать развитие отрасли и сделать оказание данной услуги более цивилизованным.

Кроме того, уже в будущем году должно быть запущено приложение по отслеживанию местонахождения городского пассажирского транспорта, на которое выделено 50 миллионов сумов.

Еще одно интересное нововведение — запуск электронной системы бронирования и заказа билетов на междугородние и международные рейсы автобусов. Она будет запущена в будущем году, а ее стоимость составит 275 миллионов сумов.