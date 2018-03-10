В Узбекистане - новый замминистра дошкольного образования

До своего назначения Максуджан Юлдашев был главным консультантом аппарата президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Максуджан Абдуллаевич Юлдашев назначен заместителем министра дошкольного образования. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев 6 марта.

Как передает Uznews.uz, на этой должности он сменил Гулчехру Юлдашеву, которая была переведена на другую работу.

Максуджан Юлдашев начал трудовую деятельность в 2000 году. Он работал методистом, а затем бухгалтером Республиканского фонда "Устоз".

После этого, с 2003 по 2009 год, работал экономистом и главным бухгалтером в фонде "Истеъдод" президента Республики Узбекистан.

В 2010-2012 годах был начальником контрольно-аналитического управления министерства народного образования.

В 2012-2016 годах — ректором Центрального института переподготовки и повышения квалификации работников системы народного образования имени А.Авлони.

AFP / POOL / Anvar Ilyasov Младшая дочь Мирзиёева работает в Министерстве дошкольного образования

В 2016-2017 годах — начальником главного управления министерства народного образования по организации деятельности образовательных учреждений.

С 2017 года до нового назначения был главным консультантом аппарата президента Узбекистана.