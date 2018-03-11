Катание на велосипеде позволит мужчинам сохранить основной половой гормон

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Исследователи из Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона утверждают, что катание на велосипеде способно замедлить старение.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Medical Xpress.
Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 125 велолюбителей в возрасте от 55 до 79 лет. Среди них 84 мужчины и 41 женщина. Отмечается, что в исследовании принимали участие только некурящие, редко выпивающие люди с нормальным давлением.
Исследование заключалось в том, что мужчинам нужно было проехать на велосипеде 100 километров менее чем за 6,5 часов, женщинам — 60 километров за 5,5 часов.
В результате оказалось, что физически активные участники не потеряли в силе и мышечной массе. У велосипедистов также с возрастом не растет уровень жира и холестерина в крови, а у мужчин сохраняется высокое содержание тестостерона.
По словам профессора Королевского колледжа Лондона Стивена Харриджа, тела этих людей "старели, так сказать, оптимально — без проблем, обычно вызванных отсутствием регулярной физической нагрузки".