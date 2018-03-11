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Участники во время третьего зимнего московского велопарада прошедшего по маршруту от 3-й Фрунзенской улицы до парка Зарядье и обратно.

Катание на велосипеде позволит мужчинам сохранить основной половой гормон

© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Общество
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Исследователи отмечают, что пожилые велолюбители сохраняют мышечную массу, у них не растет уровень жира и холестерина в крови

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Исследователи из Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона утверждают, что катание на велосипеде способно замедлить старение.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Medical Xpress.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 125 велолюбителей в возрасте от 55 до 79 лет. Среди них 84 мужчины и 41 женщина. Отмечается, что в исследовании принимали участие только некурящие, редко выпивающие люди с нормальным давлением.

Исследование заключалось в том, что мужчинам нужно было проехать на велосипеде 100 километров менее чем за 6,5 часов, женщинам — 60 километров за 5,5 часов.

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© Sputnik/ Михаил Воскресенский
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Затем их результаты сравнили с показателями 75 человек в возрасте 57-80 лет, не занимающихся спортом, и 55 молодых людей в возрасте 20-36 лет.

В результате оказалось, что физически активные участники не потеряли в силе и мышечной массе. У велосипедистов также с возрастом не растет уровень жира и холестерина в крови, а у мужчин сохраняется высокое содержание тестостерона.

По словам профессора Королевского колледжа Лондона Стивена Харриджа, тела этих людей "старели, так сказать, оптимально — без проблем, обычно вызванных отсутствием регулярной физической нагрузки".

 




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