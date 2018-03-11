В Ташкенте открывается новое межрайонное отделение УБДД

Отделение, которое будет обслуживать жителей Мирзо-Улугбекского района, позволит сократить очереди в других отделениях, где наблюдается наплыв водителей в связи с заменой старых прав на новые образцы

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Ташкенте 12 марта открывается еще одно межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение №4 Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Это позволит уменьшить очереди в других отделениях, где наблюдается наплыв водителей в связи с заменой старых прав на новые образцы.

Отделение будет расположено в Мирабадском районе на улице Водил (бывшая Александрова, УзБум), дом №54. Оно будет обслуживать жителей Мирзо-Улугбекского района.

Жители Яккасарайского района теперь будут обслуживаться в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделении №1, который находится на Сергелийском авторынке.

Кроме того, для создания дополнительных удобств гражданам в Регистрационно-экзаменационном отделе УБДД ГУВД, а также в двух межрайонных отделениях в Сергелийском и Юнусабадском районах понедельник был объявлен рабочим днём. К ним с 19 марта присоединится и межрайонное отделение №3 в Чиланзарском районе.