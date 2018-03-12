13:10 12 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Эвакуация автомобиля

ГУВД может закупить автокомплексы для борьбы с неправильной парковкой

© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Общество
Получить короткую ссылку
12710

Специальные устройства будут крепиться к обычному автомобилю, который будет передвигаться по заданному направлению и автоматически фотографировать номера тех, кто не соблюдает правила

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента разрабатывает комплекс мер по борьбе с неправильно паркующимися водителями, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Одна из рассматриваемых мер — применение автоматизированных комплексов для фиксирования неправильной парковки. Такие системы сегодня уже активно используются в Москве. Они представляют собой специальное устройство, которое крепится к обычному автомобилю и автоматически фотографирует номера тех, кто не соблюдает правила.

Каждой машине назначают маршрут, а при помощи GPS отмечают отрезки, где парковка запрещена. Когда автомобиль въезжает в зону незаконной парковки, система автоматически включает видеофиксацию. Одна камера снимает общий план, а вторая — госномер.

Знак Парковка запрещена
© Flickr
В центре Ташкента сняли свыше ста знаков, запрещающих парковку
"Мы рассматриваем применение самых современных технологий в борьбе с нарушителями, в том числе и подобные автоматизированные комплексы. Это хороший опыт, и мы его сейчас изучаем. Более того, у нас уже есть автомобили, которые оснащены специальной аппаратурой. Они ездят по городу и фиксируют превышение скорости", — отметил заместитель министра внутренних дел, начальник ГУВД Ташкента генерал-майор Рустам Джураев.

На сегодняшний день инспекторы ограничены в средствах по борьбе с нарушителями. Неправильно паркующихся водителей очень много, а эвакуаторов на всех не хватает. Поэтому в ближайшее время планируется упростить процесс выдачи штрафов.

Нарушение правил парковки в Ташкенте
© Юрий Грызлов/Группа "Водители Ташкента" на Facebook
Охота на "оленей": что ждет узбекских водителей за неправильную парковку
"Самый простой выход из положения — это сфотографировать правонарушение на мобильный телефон. На фото фиксируются знак, автомобиль и время. Затем инспектор вызывает эвакуатор и машина увозится на штрафстоянку. Есть и еще более упрощенный способ — оставлять квитанцию штрафа под дворником авто. Этот способ мы также сегодня изучаем, как это делается в других странах, ведь наши водители могут просто уничтожать эти квитанции", — рассказал Джураев.

По его словам, у ГУВД есть два месяца на выработку наиболее приемлемых методов борьбы с нарушителями. Затем они будут внесены на рассмотрение в вышестоящие органы и после утверждения заработают на улицах Ташкента.

Теги:
Ташкент, Узбекистан, Общество



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сауль Канело Альварес (слева) и Геннадий Головкин
    Все в силе

    Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.

  • Сотрудник дорожно-патрульной службы оформляет протокол во время рейда. Архивное фото
    Закон суров!

    В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.

  • Мужчина у окна, архивное фото
    Миграционная цель

    Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.

  • Газовый вентиль, фото из архива
    Газовый гарант

    Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.

  • Бобруйская юность у Рыбки была боевой: Настя с Ольгой в клубе
    Не золотая Рыбка

    Подруга бобруйской соблазнительницы олигархов Насти Рыбки рассказала, как она познакомилась с Алексом Лесли, добралась до Дерипаски и для чего ей вся эта шумиха.

  • Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по оказанию содействия в подготовке к выборам Президента Российской Федерации в марте 2018
    Полное содействие!

    Глава Абхазии Рауль Хаджимба поручил чиновникам республики тщательно подготовиться к выборам президента России.

  • Генерал-полковник Анатолий Сидоров
    Не отнимайте столицы!

    Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".

  • Урна для голосования на выборах в местные самоуправления
    Язык агитации

    Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.

  • Запуск ракеты ПВО
    Напуганные "Искандером"

    Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.

  • Снаряд времен Великой Отечественной войны
    Эхо войны

    В самом центре Кишинева – всего в квартале от здания мэрии города – нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

  • Министр обороны Эстонии Юри Луйк
    В поисках защиты

    Министр обороны Эстонии Юри Луйк встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, с которым, помимо прочего, обсудит вклад американцев в оборону республики.

  • МПРИ Южная Осетия
    К работе готовы

    Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.

  • Сауль Канело Альварес (слева) и Геннадий Головкин
    Все в силе

    Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.

  • Сотрудник дорожно-патрульной службы оформляет протокол во время рейда. Архивное фото
    Закон суров!

    В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.

  • Мужчина у окна, архивное фото
    Миграционная цель

    Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Перспективное такси
Ноу-хау от советских дизайнеров: задумки, опередившие время
Оперативные кадры ФСБ с места перестрелки с готовившими теракт преступниками
Оперативно, четко и профессионально: под Саратовом ликвидировали боевиков
ОРЗ
Жизнь без простуды, или Как победить ОРЗ

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054