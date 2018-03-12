ГУВД может закупить автокомплексы для борьбы с неправильной парковкой

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента разрабатывает комплекс мер по борьбе с неправильно паркующимися водителями, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Одна из рассматриваемых мер — применение автоматизированных комплексов для фиксирования неправильной парковки. Такие системы сегодня уже активно используются в Москве. Они представляют собой специальное устройство, которое крепится к обычному автомобилю и автоматически фотографирует номера тех, кто не соблюдает правила.
Каждой машине назначают маршрут, а при помощи GPS отмечают отрезки, где парковка запрещена. Когда автомобиль въезжает в зону незаконной парковки, система автоматически включает видеофиксацию. Одна камера снимает общий план, а вторая — госномер.
На сегодняшний день инспекторы ограничены в средствах по борьбе с нарушителями. Неправильно паркующихся водителей очень много, а эвакуаторов на всех не хватает. Поэтому в ближайшее время планируется упростить процесс выдачи штрафов.
По его словам, у ГУВД есть два месяца на выработку наиболее приемлемых методов борьбы с нарушителями. Затем они будут внесены на рассмотрение в вышестоящие органы и после утверждения заработают на улицах Ташкента.