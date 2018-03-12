ГУВД может закупить автокомплексы для борьбы с неправильной парковкой

Специальные устройства будут крепиться к обычному автомобилю, который будет передвигаться по заданному направлению и автоматически фотографировать номера тех, кто не соблюдает правила

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента разрабатывает комплекс мер по борьбе с неправильно паркующимися водителями, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Одна из рассматриваемых мер — применение автоматизированных комплексов для фиксирования неправильной парковки. Такие системы сегодня уже активно используются в Москве. Они представляют собой специальное устройство, которое крепится к обычному автомобилю и автоматически фотографирует номера тех, кто не соблюдает правила.

Каждой машине назначают маршрут, а при помощи GPS отмечают отрезки, где парковка запрещена. Когда автомобиль въезжает в зону незаконной парковки, система автоматически включает видеофиксацию. Одна камера снимает общий план, а вторая — госномер.

"Мы рассматриваем применение самых современных технологий в борьбе с нарушителями, в том числе и подобные автоматизированные комплексы. Это хороший опыт, и мы его сейчас изучаем. Более того, у нас уже есть автомобили, которые оснащены специальной аппаратурой. Они ездят по городу и фиксируют превышение скорости", — отметил заместитель министра внутренних дел, начальник ГУВД Ташкента генерал-майор Рустам Джураев.

На сегодняшний день инспекторы ограничены в средствах по борьбе с нарушителями. Неправильно паркующихся водителей очень много, а эвакуаторов на всех не хватает. Поэтому в ближайшее время планируется упростить процесс выдачи штрафов.

"Самый простой выход из положения — это сфотографировать правонарушение на мобильный телефон. На фото фиксируются знак, автомобиль и время. Затем инспектор вызывает эвакуатор и машина увозится на штрафстоянку. Есть и еще более упрощенный способ — оставлять квитанцию штрафа под дворником авто. Этот способ мы также сегодня изучаем, как это делается в других странах, ведь наши водители могут просто уничтожать эти квитанции", — рассказал Джураев.

По его словам, у ГУВД есть два месяца на выработку наиболее приемлемых методов борьбы с нарушителями. Затем они будут внесены на рассмотрение в вышестоящие органы и после утверждения заработают на улицах Ташкента.