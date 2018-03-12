В Ташкенте появится рейтинг лучших работников милиции

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Ташкенте с 1 апреля заработает рейтинговая оценка деятельности отделов внутренних дел, сообщает корреспондент Sputnik.
По его словам, правоохранительные органы обязательно будут публиковать итоги рейтинга, чтобы общественность знала, кто и как сегодня работает. Также, заметил глава ГУВД, после публикации рейтинга планируется провести опрос населения на предмет изменения отношения людей к работе органов внутренних дел.
"Введение рейтинговой оценки позволит дифференцированно подходить к определению эффективности каждой службы, каждого сотрудника, учитывая показатели специфики их деятельности. Например, при оценке работы инспектора по профилактике во внимание будет приниматься и мнение населения на закрепленной за ним территории", — рассказал Джураев.
Они будут планировать и анализировать работу отделов органов внутренних дел, преобразованных из городских отделов, распределять их силы и средства с учетом складывающейся оперативной и криминогенной обстановки в пределах территории района и согласно секторному принципу деления.