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Узбекские милиционеры

В Ташкенте появится рейтинг лучших работников милиции

Sputnik
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Тема:
События Ташкента (41)
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Теперь сотрудники милиции будут поощряться за эффективную работу по обеспечению общественного порядка, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью либо получать взыскания за неудовлетворительную службу

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Ташкенте с 1 апреля заработает рейтинговая оценка деятельности отделов внутренних дел, сообщает корреспондент Sputnik.

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"Мы сейчас готовим документы, устанавливающие критерии рейтинговой оценки, порядок ее проведения и применения мер стимулирования или взыскания. Они будут утверждены приказом министра внутренних дел. Однако самым главным критерием оценки будет отношение населения к работе сотрудников, в том числе непосредственно к руководителям", — отметил заместитель министра внутренних дел, начальник ГУВД Ташкента генерал-майор Рустам Джураев.

По его словам, правоохранительные органы обязательно будут публиковать итоги рейтинга, чтобы общественность знала, кто и как сегодня работает. Также, заметил глава ГУВД, после публикации рейтинга планируется провести опрос населения на предмет изменения отношения людей к работе органов внутренних дел.

"Введение рейтинговой оценки позволит дифференцированно подходить к определению эффективности каждой службы, каждого сотрудника, учитывая показатели специфики их деятельности. Например, при оценке работы инспектора по профилактике во внимание будет приниматься и мнение населения на закрепленной за ним территории", — рассказал Джураев.

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Напомним, что в Ташкенте сейчас идет реформирование системы работы правоохранительных органов. Вместо традиционных РУВД созданы управления координации деятельности органов внутренних дел.

Они будут планировать и анализировать работу отделов органов внутренних дел, преобразованных из городских отделов, распределять их силы и средства с учетом складывающейся оперативной и криминогенной обстановки в пределах территории района и согласно секторному принципу деления.

Тема:
События Ташкента (41)

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Теги:
милиционер, милиция, рейтинг, ГУВД Ташкента, МВД Узбекистана, Ташкент



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