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Паспорт гражданина Узбекистана

Все еще не пускают: Душанбе и Ташкенту предстоит ратифицировать отмену виз

© Sputnik/ Вадим Шекун
Общество
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Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (30)
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Многие граждане устремились на контрольно-пропускные пункты на таджикско-узбекской границе в надежде попасть без визы на территорию соседней страны, но пока пограничники никого не пропускают без оформленных документов

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Соглашение между Узбекистаном и Таджикистаном еще не вступило в силу, поскольку требует ратификации, сообщает агентство ТаджикТА.

Отмечается, что после подписания межправительственного соглашения "О взаимных поездках граждан", которое состоялось в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан, многие граждане двух государств устремились на контрольно-пропускные пункты на таджикско-узбекской границе в надежде попасть без визы на территорию соседней страны.

Однако пока без оформления соответствующей визы пограничники никого не пропускают.

"Действительно, подписанное 9 марта в Душанбе вышеназванное соглашение предусматривает пропуск граждан двух стран на территории друг друга без оформления визы сроком до одного месяца. Однако соглашение еще предстоит ратифицировать парламентами двух стран. Только после обмена грамотами о ратификации соглашения оно вступает в силу", — сообщил источник агентства во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана.

Ратификация соглашения и обмен грамотами, по его данным, состоятся в течение примерно месяца, хотя в соглашении подчеркнуто, что стороны подготовят необходимые документы в течение не менее трех месяцев.

Пока граждане двух государств, проживающие в приграничных районах Таджикистана и Узбекистана, имеют право без оформления визы посетить территории друг друга в течение пяти суток.

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (30)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Таджикистан, Международная политика



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