МЧС предупреждает: в горных районах Узбекистана может быть селеопасно

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Сходы селей возможны в предгорных и горных районах Узбекистана с 11 по 13 марта включительно, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Спасатели просят соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций обращаться на горячую линию по номеру (+99871) 147-10-50.

Сообщается также, что 12 марта на территории республики ожидается переменная облачность и дождь местами с переходом в снег. Температура воздуха составит 10-15 градусов тепла.