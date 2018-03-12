Жителей Ташкента попросят приглядывать за соседями

Начальник ГУВД столицы призвал население активнее звонить по телефону "102" и не бояться сообщать о каких-либо ситуациях, даже если человек не уверен, совершается преступление или нет

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. ГУВД Ташкента реализует комплекс мер по расширению участия общественности в борьбе с преступностью, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам заместителя министра внутренних дел, начальника ГУВД Ташкента генерал-майора Рустама Джураева, настало то время, когда сотрудники органов внутренних дел и население не могут существовать сами по себе, отдельно друг от друга.

"Граждане должны активно помогать предотвращению преступлений. В Европе и США есть целая программа Neighbourhood Watch. Приблизительно ее можно перевести как "Смотри за своим соседом". Но это не значит, что кто-то в прямом смысле должен следить за своим соседом, как он живет. Просто наши люди должны обращать внимание на чужих людей, которые приходят, сообщать при необходимости о подозрительных лицах и явлениях", — отметил он.

Начальник ГУВД также призвал население активнее звонить по телефону "102" и не бояться сообщать о каких-либо ситуациях, даже если человек не уверен, совершается преступление или нет.

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"Необходимо, чтобы граждане сообщали о подозрительных вещах. Да, работы станет больше, число выездов нарядов милиции увеличится, но и доверие между населением и правоохранительными органами вырастет. Может из 10 таких вызовов только один будет по настоящему важным, но так мы сможем предотвратить преступление. Мы не можем сотрудников на каждом перекрестке поставить, на каждые 100 метров. Поэтому необходима помощь небезразличных граждан", — сказал Джураев.

Среди первоочередных инициатив в этом направлении — разработка проекта закона "Об участии граждан в охране общественного порядка". Он должен быть представлен в правительство до 1 сентября 2018 года. Он определит детальный порядок привлечения узбекистанцев к работе в милиции на общественных началах, их полномочия, а также способы премирования.

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Кроме того, ГУВД намерено активизировать работу рубрики "Мобильный репортер" на своем сайте. С ее помощью граждане могут присылать фото или видео правонарушений. Уже сейчас есть положительные факты такого взаимодействия — инспекторы УБДД на днях оштрафовали водителей свадебного кортежа, которые нарушали правила дорожного движения, а также еще несколько лихачей.

Отметим, что американская программа Neighbourhood Watch подразумевает, что жители активно используют технологии социальных сетей для помощи полицейским в борьбе против преступности.

Участники групп слежения постоянно передают сведения о преступлениях на частный защищенный адрес в Twitter, ежедневно общаются посредством групп Yahoo, электронной почты и телефонов. Статистические данные свидетельствуют о том, что в районах, где действует данная программа, регистрируется меньшее количество преступлений.

В большинстве городов лица, желающие стать членами групп надзора за районом, должны пройти подготовку в полицейских участках, чтобы научиться обнаруживать преступников и реагировать должным образом. Важно, чтобы, осуществляя свою деятельность, они не нарушали законодательство.