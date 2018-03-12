Жителей Ташкента попросят приглядывать за соседями

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. ГУВД Ташкента реализует комплекс мер по расширению участия общественности в борьбе с преступностью, сообщает корреспондент Sputnik.
По словам заместителя министра внутренних дел, начальника ГУВД Ташкента генерал-майора Рустама Джураева, настало то время, когда сотрудники органов внутренних дел и население не могут существовать сами по себе, отдельно друг от друга.
"Граждане должны активно помогать предотвращению преступлений. В Европе и США есть целая программа Neighbourhood Watch. Приблизительно ее можно перевести как "Смотри за своим соседом". Но это не значит, что кто-то в прямом смысле должен следить за своим соседом, как он живет. Просто наши люди должны обращать внимание на чужих людей, которые приходят, сообщать при необходимости о подозрительных лицах и явлениях", — отметил он.
Начальник ГУВД также призвал население активнее звонить по телефону "102" и не бояться сообщать о каких-либо ситуациях, даже если человек не уверен, совершается преступление или нет.
Среди первоочередных инициатив в этом направлении — разработка проекта закона "Об участии граждан в охране общественного порядка". Он должен быть представлен в правительство до 1 сентября 2018 года. Он определит детальный порядок привлечения узбекистанцев к работе в милиции на общественных началах, их полномочия, а также способы премирования.
Отметим, что американская программа Neighbourhood Watch подразумевает, что жители активно используют технологии социальных сетей для помощи полицейским в борьбе против преступности.
Участники групп слежения постоянно передают сведения о преступлениях на частный защищенный адрес в Twitter, ежедневно общаются посредством групп Yahoo, электронной почты и телефонов. Статистические данные свидетельствуют о том, что в районах, где действует данная программа, регистрируется меньшее количество преступлений.
В большинстве городов лица, желающие стать членами групп надзора за районом, должны пройти подготовку в полицейских участках, чтобы научиться обнаруживать преступников и реагировать должным образом. Важно, чтобы, осуществляя свою деятельность, они не нарушали законодательство.