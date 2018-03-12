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Специальная индустриальная зона «Джизак». Узбекистан

Узбекистанцам предлагают высказаться об инновациях

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Общество
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Министерство инновационного развития Узбекистана собирает мнения и предложения, которые будет использовать при подготовке "дорожной карты"

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Министерство инновационного развития Узбекистана предлагает всем желающим высказать прадложения по по совершенствованию системы внедрения инноваций в республике.

Заинтересованные граждане могут заполнить онлайн-форму, в которой можно указать имеющиеся проблемы и предложить пути их решения.

Все высказанные предложения будут использованы для подготовки "дорожной карты" по совершенствованию системы внедрения инноваций в стране.

Министерство инновационного развития было создано указом президента Шавката Мирзиёева от 29 ноября прошлого года. Возглавил ведомство бывший вице-президент Академии наук Узбекистана Иброхим Абдурахманов.

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Теги:
Министерство инновационного развития Узбекистана, Технологии и инновации



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