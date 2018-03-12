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Узбекские милиционеры

Прятки закончились: узбекским гаишникам запретили работать из укрытия

AP Photo / Umida Akhmedova
Общество
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Теперь сотрудникам ДПС официально запрещено прятаться за заграждениями при поимке нарушителей

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Согласно поручению начальника Главного управления внутренних дел города Ташкента инспекторам ДПС категорически запрещается несение службы за деревьями и другими заграждениями, передает пресс-служба ГУВД.

Ранее ГУВД Ташкента сообщало о введении автоматизированных комплексов для фиксирования . Такие системы сегодня уже активно используются в Москве. Они представляют собой специальное устройство, которое крепится к обычному автомобилю и автоматически фотографирует номера тех, кто не соблюдает правила.

Каждой машине назначают маршрут, а при помощи GPS отмечают отрезки, где парковка запрещена. Когда автомобиль въезжает в зону незаконной парковки, система автоматически включает видеофиксацию. Одна камера снимает общий план, а вторая — госномер.

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Также планируется ввести мобильные камеры, которые будут фиксировать ход выполнения сотрудниками милиции своих служебных обязанностей, особенно общение с гражданами. Эта система послужит предупреждению случаев взяточничества и злоупотребления должностными обязанностями в рядах узбекской милиции.

Ранее замначальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев приводил данные по закупке таких камер для столичной милиции в объеме свыше двух тысяч комплектов. Его ведомство рассматривало несколько вариантов по выбору поставщика. Это производители из Китая, Южной Кореи и отечественные компании.

Теги:
ДПС, милиционер, ГУВД Ташкента, Узбекистан



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