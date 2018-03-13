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Нога в стремени

Стало известно, каких лошадей закупят для конного отряда милиции в Ташкенте

CC0 / Pixabay
Общество
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По мнению руководителя ГУВД столицы генерал-майора Рустама Джураева, для работы на улицах города больше всего подойдет порода, выведенная в России

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Для конного отряда милиции, создаваемого в Ташкенте, скорее всего, закупят буденновскую породу лошадей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Такое предположение высказал начальник Главного управления внутренних дел столицы генерал-майор Рустам Джураев. По его словам, для работы на улицах города больше всего подойдет именно эта порода, выведенная в России. К примеру, ахалтекинская или местная карабаирская породы не годятся, считает правоохранитель.

"На данный момент, можно сказать, мы определились с породой — это буденновская лошадь. Почему остановились именно на ней? Потому что изначально эта лошадь разрабатывалась для несения службы. Буденновская порода лошадей неприхотлива, вынослива, а главное — в отличие от других пород может ходить по асфальту", — рассказал Джураев.

Лошади на конном заводе
© Sputnik/ Виталий Аньков
Ход конем: в ГУВД Ташкента рассказали, для чего закупят 50 лошадей
Он также отметил, что в настоящее время уже прорабатывается вопрос с россиянами по поводу закупки 50 представителей этой породы. Одновременно ведется работа по определению места дислокации конного отряда в Ташкенте.

При этом глава ГУВД затруднился назвать конкретные сроки введения конной милиции в мегаполисе. Однако, как он заверил, до конца этого года отряд все-таки должен начать свою работу.

Напомним, что около года назад президент Шавкат Мирзиёев предложил создать в составе бригады патрульно-постовой службы ГУВД города Ташкента специальный конный отряд. Он займется обеспечением общественного порядка и безопасности при проведении массовых спортивных и культурных мероприятий.

Также всадники будут задействованы при несении патрулей в спальных районах. При этом большая часть их работы будет проходить не на основных магистралях, а именно внутри кварталов, в тех местах, где, например, обычным автомобилям или мотоциклам сложно проехать.

Отметим, что буденновская порода лошадей выводилась как верхово-упряжная для армии. В настоящее время основными заводчиками этой породы являются три завода, расположенные в Ростовской области, — имени Первой Конной армии, имени Буденного и Юловский. Популярность буденновских лошадей благодаря их качествам постепенно растет не только в странах постсоветского пространства, но и за рубежом. Эти лошади, обладая хорошими верховыми качествами, стали использоваться в спорте. Коннозаводчиков также привлекла их неприхотливость и дешевизна в содержании.

Теги:
Ташкент, Узбекистан



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