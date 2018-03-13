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Судебный молоток, архивное фото

InFinBank опроверг свою причастность к делу бывшего генпрокурора Кадырова

© Sputnik/ Андрей Старостин
Общество
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Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в банке, который якобы использовался для отмывания денег семьи Кадыровых, идут масштабные проверки и выемка документов

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. InFinBank опроверг свою причастность к делу, возбужденному против бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашида Кадырова, сообщает корреспондент Sputnik.

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"Мы старательно заботились о своей репутации прозрачного банка и сразу же, в первый год своего существования, наняли международную аудиторскую компанию из "большой" четверки. За все 10 лет своей работы международные аудиторские компании выпускали независимые аудиторские заключения без каких-либо оговорок со своей стороны", — отметил председатель совета банка Максуд Абдусаматов.

По его словам, в 2011 году банк заключил соглашение с одним из ведущих международных рейтинговых агентств на получение рейтинга, который оценивает финансовую устойчивость. Эти шаги, заметил он, предпринимались осознанно — для того, чтобы показать текущим и будущим партнерам надежность и прозрачность.

"Недостоверные статьи указывают на якобы вовлеченность банка в отмывание средств определенных лиц, полученных незаконным путем. Считаем данные обвинения абсолютно необоснованными. Многим известно, что в течение последних 10 лет в Узбекистане валютное законодательство носило доскональный характер. Простыми словами, осуществлялся тщательный мониторинг обоснованности проведения клиентами банка каждого платежа в иностранной валюте", — рассказал Абдусаматов.

Любой платеж по импортному контракту, добавил он, должен был быть обеспечен соответствующими поставками импортного товара, и пересечение границы такими товарами фиксировалось соответствующими таможенными органами Узбекистана.

Молоток
© pixabay
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"За весь период своего существования мы строго придерживались Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, действовали в соответствии с требованиями законодательства. Банк никогда не открывал и не имеет корреспондентских счетов в Латвии и ОАЭ. Официально подтверждаем, что в банке не проводится каких-либо проверок или ревизий", — подчеркнул Максуд Абдусаматов.

Напомним, что ранее Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора Рашида Кадырова. Его обвиняют в вымогательстве (статья 165 УК), злоупотреблении властью и должностными полномочиями (205) и получении взятки (210).

В розыск также объявлен его сын Алишер Кадыров, обвиняемый в вымогательстве (165 статья УК) и мошенничестве (168) в особо крупном размере.

Теги:
InFinBank, Рашид Кадыров, Узбекистан



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