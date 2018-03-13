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Боевики движения Талибан

Движение "Талибан" заинтересовалось мирными переговорами по Афганистану

© Commons.wikimedia/ isafmedia
Общество
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Проведение международной конференции по Афганистану запланировано на 26-27 марта в столице Узбекистана Ташкенте

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Радикальное движение "Талибан" выразило интерес к мирным переговорам по ситуации в Афганистане, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.

"Мы узнали об интересе со стороны "Талибана"… У нас есть некоторые группы — небольшие группы, которые уже либо начали приходить, либо выразили интерес в переговорах", — заявил Мэттис в ходе необъявленного визита в эту страну.

Члены движения Талибан (запрещено в РФ), Афганистан. Архивное фото
© AFP 2018/ Noorullah Shirzada
Движение "Талибан" не ждут на конференции по Афганистану в Ташкенте
Как сообщает телеканал NBC, о визите министра не было объявлено ввиду соображений безопасности.

Пресс-служба МИД Узбекистана сообщила в понедельник, что не получала обращения от "Талибана" для участия в международной конференции по Афганистану в Ташкенте.

Ранее пресс-служба МИД Узбекистана сообщила, что для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены руководители внешнеполитических ведомств Китая и США, глава внешнеполитической службы ЕС, а также Генеральный секретарь ООН. Делегацию России представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Теги:
Радикальное движение "Талибан", Талибан, Афганистан, Ташкент, США



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