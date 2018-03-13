Движение "Талибан" заинтересовалось мирными переговорами по Афганистану

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Радикальное движение "Талибан" выразило интерес к мирным переговорам по ситуации в Афганистане, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.
"Мы узнали об интересе со стороны "Талибана"… У нас есть некоторые группы — небольшие группы, которые уже либо начали приходить, либо выразили интерес в переговорах", — заявил Мэттис в ходе необъявленного визита в эту страну.
Пресс-служба МИД Узбекистана сообщила в понедельник, что не получала обращения от "Талибана" для участия в международной конференции по Афганистану в Ташкенте.
Ранее пресс-служба МИД Узбекистана сообщила, что для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены руководители внешнеполитических ведомств Китая и США, глава внешнеполитической службы ЕС, а также Генеральный секретарь ООН. Делегацию России представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.