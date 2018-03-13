Всенародный хашар пройдет в Узбекистане 18-19 марта

Традиционный всенародный хашар пройдет в республике в преддверии Навруза, узбекистанцы примут участие в благоустройстве и уборке территорий

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Хашары в Узбекистане в преддверии празднования Навруза пройдут 18-19 марта.

Соответствующее распоряжение издало правительство страны, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции.

© Flickr/ Aleksandr Zykov В Ташкенте рассказали, кто выйдет на хашары перед Наврузом

Участники хашара проведут работы по благоустройству города, очистят километры арыков, приведут в порядок кладбища и места захоронения, посадят деревья.

Всенародные хашары проводятся в Узбекистане два раза в год: перед праздником Навруз 21 марта и Днем независимости республики 1 сентября.

Напомним, в этом году по распоряжению президента Шавката Мирзиёева узбекистанцы будут отдыхать на Навруз пять календарных дней (18 марта — выходной день по календарю, 19 марта — перенесенный выходной день с 17 марта, 20 марта — дополнительный нерабочий день, 21 марта 2018 года — праздничный нерабочий день, 22 марта — перенесенный выходной день с 24 марта).