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Узгидромет прокомментировал информацию о резком похолодании в марте

© Sputnik/ Виталий Белоусов
Общество
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По прогнозу, 13-15 марта ожидается очередное вторжение на территорию Узбекистана относительно холодной и влажной воздушной массы с районов Урала через Западный Казахстан

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Центр гидрометеорологической службы при МЧС (Узгидромет) прокомментировал информацию о резком понижении температуры воздуха в марте, распространенную рядом местных СМИ, сообщает корреспондент Sputnik.

По данным Узгидромета, начало и середина весны в Узбекистане действительно практически всегда характеризуются периодами неустойчивой погоды и значительными перепадами температуры.

"Осадки выпадают преимущественно в виде дождя, однако по 1-2 случая выпадения снега в марте бывают почти ежегодно. Это объясняется климатическими особенностями территории республики. В марте еще достаточно активна так называемая фронтальная зона умеренных широт, с которыми в страну прорывается холодный воздух с Европейской территории России, реже — с Урала, иногда даже с Западной Сибири", — отмечается в сообщении Узгидромета.

В то же время, отмечают специалисты организации, в марте активизируются южные процессы, с которыми связаны бурные весенние потепления и ливневые дожди с грозами. Так и этом году, в первой декаде марта по республике наблюдалась влажная и очень теплая погода с повышением температуры воздуха в дневные часы до 23-27 тепла, затем, после вторжения прохладной воздушной массы, температурный фон несколько снизился.

На улице после схода селевого потока
Sputnik / Анатолий Устиненко
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Согласно прогнозу, 13-15 марта ожидается очередное вторжение на территорию Узбекистана относительно холодной и влажной воздушной массы с районов Урала через Западный Казахстан.

Тринадцатого марта по территории Узбекистана местами пройдут дожди, на севере республики возможен переход дождя в снег. 14-15 марта в республике местами пройдет дождь, по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям — без осадков. 16-17 марта в Узбекистане ожидается погода без осадков.

Планируется понижение температуры воздуха 13 марта по северу республики ночью до 2-7 мороза, днем — до 2-7 тепла, 14 марта по всей территории республики ночью до 0-5 тепла, местами до 1-3 мороза, днем — до 7-12 тепла.

Незначительные понижения температуры воздуха в ночные и утренние часы характерны для первой половины весны, подчеркнули в Узгидромете.

Теги:
Узгидромет, Прогноз погоды, Погодные предупреждения



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