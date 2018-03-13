Священнослужители из Индии приедут с официальным визитом в Узбекистан

В программе визита посещение исламских святынь, знакомство с историческими и архитектурными достопримечательностями Узбекистана

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Ташкент 13 марта текущего года прибудет группа религиозных деятелей под руководством главного имама соборной мечети Дели, одного из лидеров тариката Накшбандия в Индии Саида Ахмада Бухари. Об этом передает пресс-служба МИД РУ.

В программе визита посещение исламских святынь, знакомство с историческими и архитектурными достопримечательностями Узбекистана, встречи с руководством Комитета по делам религий, Управления мусульман, Центра исламской цивилизации, Исламской академии, Ташкентского исламского университета.

Ранее муфтий Узбекистана Усман Алимов был включен в список 500 самых влиятельных мусульман.