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Некрополь Бахауддина Накшбанди. Бухара, Узбекистан

Священнослужители из Индии приедут с официальным визитом в Узбекистан

CC BY 3.0 / Stanislav Kozlovskiy / Некрополь Бахауддина Накшбанди. Бухара, Узбекистан
Общество
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В программе визита посещение исламских святынь, знакомство с историческими и архитектурными достопримечательностями Узбекистана

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Ташкент 13 марта текущего года прибудет группа религиозных деятелей под руководством главного имама соборной мечети Дели, одного из лидеров тариката Накшбандия в Индии Саида Ахмада Бухари. Об этом передает пресс-служба МИД РУ.

В программе визита посещение исламских святынь, знакомство с историческими и архитектурными достопримечательностями Узбекистана, встречи с руководством Комитета по делам религий, Управления мусульман, Центра исламской цивилизации, Исламской академии, Ташкентского исламского университета.

Ранее муфтий Узбекистана Усман Алимов был включен в список 500 самых влиятельных мусульман.

Теги:
Индия, Узбекистан



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