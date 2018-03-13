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Водитель в кабине автомобиля

Водители Ташкента превысили скорость почти 3 тысячи раз за неделю

Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Всего в период с 5 по 11 марта сотрудники УБДД ГУВД столицы Узбекистана выявили 17 901 нарушение правил дорожного движения, еще 3408 инцидентов зафиксировали камеры

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Водители Ташкента за прошлую неделю, с 5 по 11 марта, превысили скорость 2982 раза, следует из данных, опубликованных на сайте ГУВД Ташкента.

Всего за этот период сотрудники УБДД ГУВД столицы Узбекистана выявили 17 901 нарушение правил дорожного движения, из которых 4895 — грубые нарушения, 169 — управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 262 — проезд на запрещающий сигнал светофора, 1410 — превышение скоростного режима.

Знак ограничения скорости на дороге
© Sputnik/ Игорь Якунин
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Например, сотрудники ДПС в Юнусабадском районе задержали на улице А.Кадырий водителя 1992 года рождения, управлявшего автомобилем Hyundai, который двигался со скоростью 96км/ч.

Компьютеризированная система управления безопасностью дорожного движения зафиксировала 3408 правонарушений, из них 1836 — проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора и 1572 — превышение скоростного режима.

В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы.

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Теги:
ГУВД Ташкента, Ташкент, Дорожное движение



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