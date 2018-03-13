"Водители Намангана" сняли социальный блокбастер о пьянстве за рулем

Ролик собрал более 20 тысяч просмотров за первые два дня

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Участники сообщества "Водители Намангана" при поддержке областного управления безопасности дорожного движения и областного управления здравоохранения сняли ролик об опасности пьяного вождения.

По сценарию у главного героя видео, которого сыграл Максим Семаев, и его супруги в исполнении Гузаль Дусматовой вот-вот должен родиться ребенок. Однако мужчина отправляется обмывать с друзьями покупку новой машины, а затем в нетрезвом состоянии садится за руль и мчится на большой скорости. Заканчивается все трагично.

Авторы сценария – Максим Семаев и Шухрат Ахраров, он же выступил и в качестве режиссера.

Ролик уже собрал более 20 тысяч просмотров.

Ранее в ГУВД Ташкента сообщили, что только в столице Узбекистана за неделю с 5 по 11 марта сотрудники правоохранительных органов задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде 169 человек.