За плохое качество связи операторов будут штрафовать

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Узбекистане вводятся новые штрафы в отношении мобильных операторов и провайдеров за нарушения требований и качества услуг в сфере связи, информатизации и телекоммуникации.
Штрафы вводятся с 1 июня 2018 года. Новые требования расширяют перечень штрафов по сравнению с предыдущими санкциями в отношении операторов и провайдеров.
"Утвердить и ввести в действие с 1 июня 2018 года Положение о порядке начисления финансовых санкций (штрафов) за нарушение требований законодательства и иных нормативных документов, государственных стандартов и качества предоставляемых услуг в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий", — говорится в тексте постановления кабмина Узбекистана.
Самый крупный штраф операторы заплатят за незаконную организацию международных переговоров — 12,06 млн сумов (83 877 рублей) за каждый выявленный абонентский номер.
Вводятся штрафы за несоблюдение среднего значения скорости передачи данных для сети мобильной связи 2G, 3G и 4G, за разъединение установленного соединения не по инициативе абонента и другие требования.
Отметим, до принятия новых требований, которые вступили в силу с 9 февраля, в Узбекистане действовали правила, принятые в 2000 году.