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За плохое качество связи операторов будут штрафовать

© Sputnik/ Яков Андреев
Общество
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Штрафы вводятся с 1 июня 2018 года за несоблюдение скорости передачи данных по мобильной связи или разъединение во время телефонного разговора

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Узбекистане вводятся новые штрафы в отношении мобильных операторов и провайдеров за нарушения требований и качества услуг в сфере связи, информатизации и телекоммуникации.

Штрафы вводятся с 1 июня 2018 года. Новые требования расширяют перечень штрафов по сравнению с предыдущими санкциями в отношении операторов и провайдеров.

"Утвердить и ввести в действие с 1 июня 2018 года Положение о порядке начисления финансовых санкций (штрафов) за нарушение требований законодательства и иных нормативных документов, государственных стандартов и качества предоставляемых услуг в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий", — говорится в тексте постановления кабмина Узбекистана.

Самый крупный штраф операторы заплатят за незаконную организацию международных переговоров — 12,06 млн сумов (83 877 рублей) за каждый выявленный абонентский номер.

Мобильный телефон в руке
© Pixabay
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Самый незначительный штраф — 1722 сума (12 рублей) провайдеры сети передачи данных будут платить при восстановлении доступа к сети за каждый час сверх нормативного срока.

Вводятся штрафы за несоблюдение среднего значения скорости передачи данных для сети мобильной связи 2G, 3G и 4G, за разъединение установленного соединения не по инициативе абонента и другие требования.

Отметим, до принятия новых требований, которые вступили в силу с 9 февраля, в Узбекистане действовали правила, принятые в 2000 году.

Теги:
качество связи, мобильный Интернет, телефон, связь, штраф, Узбекистан



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