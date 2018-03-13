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Китай выделил Узбекистану 22 миллиона долларов для создания учебного центра

© Flickr/ Max Braun
Общество
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На грантовые средства в академии МВД будет создан инновационный образовательный фонд

ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Правительство Китая предоставило Узбекистану грант в размере 22 миллионов долларов на создание учебного центра в академии министерства внутренних дел республики.

Грантовые средства КНР предоставлены в рамках межправительственного соглашения о технико-экономическом сотрудничестве. Церемония подписания обменных нот о реализации проекта состоялась накануне.

"Грантовые средства правительства КНР в размере около 22 миллионов долларов предоставлены в рамках проекта по созданию в академии МВД Узбекистана инновационного образовательного фонда", — сообщили в пресс-службе Госкомитета по инвестициям Узбекистана.

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В Госкоминвестиции сообщили, что планируют построить учебный центр, в котором будут установлены интерактивные программные комплексы — "Дежурная часть органов внутренних дел", "Безопасный город", "Учебно-консультативный портал дознавателя". Также в центре будет оборудован специальный полигон с учебно-имитационными помещениями объектов городской и транспортной инфраструктуры, фрагментами вагона метро, макетом самолета.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Китай в мае прошлого года провел переговоры с руководством Китайской аэрокосмической научной и промышленной корпорации ("CASIC"). В частности, стороны обсудили вопросы сотрудничества по внедрению системы видеонаблюдения "Безопасный город" в Ташкенте и регионах Узбекистана.

Теги:
учебный центр, МВД, КНР, Китай, Узбекистан



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