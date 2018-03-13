Китай выделил Узбекистану 22 миллиона долларов для создания учебного центра

ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Правительство Китая предоставило Узбекистану грант в размере 22 миллионов долларов на создание учебного центра в академии министерства внутренних дел республики.
Грантовые средства КНР предоставлены в рамках межправительственного соглашения о технико-экономическом сотрудничестве. Церемония подписания обменных нот о реализации проекта состоялась накануне.
"Грантовые средства правительства КНР в размере около 22 миллионов долларов предоставлены в рамках проекта по созданию в академии МВД Узбекистана инновационного образовательного фонда", — сообщили в пресс-службе Госкомитета по инвестициям Узбекистана.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Китай в мае прошлого года провел переговоры с руководством Китайской аэрокосмической научной и промышленной корпорации ("CASIC"). В частности, стороны обсудили вопросы сотрудничества по внедрению системы видеонаблюдения "Безопасный город" в Ташкенте и регионах Узбекистана.