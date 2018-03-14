В Узбекистане вся реклама будет делиться по возрастным категориям

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Узбекистане в ближайшие два месяца планируется принять порядок, в рамках которого вся реклама в обязательном порядке будет ранжироваться по возрастным категориям, сообщает корреспондент Sputnik.
В ранее опубликованном проекте документа были прописаны специальные правила размещения новых возрастных графических знаков. Так, например, они будут располагаться горизонтально в левом нижнем углу рекламы, иметь четкую гамму по сравнению с фоном.
Кроме того, они не должны накладываться на логотип, субтитры и иные надписи, должны занимать не менее пяти процентов площади рекламного блока и продолжаться с демонстрацией не менее пяти секунд.
Напомним, что на днях в стране вступил в силу Закон "О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью", предусматривающий обязательную маркировку всей информационной продукции.
Кроме того, запрещена продукция, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, содержащая нецензурную брань и порнографию.
Также запрещена пропаганда алкогольной и табачной продукцию, наркотических и психотропных веществ, азартных игр, насилия и жестокости, в том числе по отношению к животным, участия в массовых беспорядках, занятия проституцией, бродяжничеством, попрошайничеством, информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая разврат, а также формирующая неуважение к родителям и другим членам семьи.