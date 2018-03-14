В Узбекистане вся реклама будет делиться по возрастным категориям

В настоящее время документ, разработанный Госкомприватизации, находится на стадии согласования с министерствами и ведомствами

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Узбекистане в ближайшие два месяца планируется принять порядок, в рамках которого вся реклама в обязательном порядке будет ранжироваться по возрастным категориям, сообщает корреспондент Sputnik.

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"Новый порядок обяжет рекламодателей или производителей рекламной продукции сопровождать ее графическими возрастными знаками "0+", "7+", "12+", "16+" и " 18+", а также соответствующим звуковым сопровождением. Это позволит разграничить рекламу, особенно в части лекарственной продукции. Теперь станет понятно, какие препараты имеют право без вреда потреблять те или иные возрастные категории", — отметил Sputnik замначальника Управления по защите прав потребителей и контроля за рекламной деятельностью Госкомприватизации Дихруз Юнусов.

В ранее опубликованном проекте документа были прописаны специальные правила размещения новых возрастных графических знаков. Так, например, они будут располагаться горизонтально в левом нижнем углу рекламы, иметь четкую гамму по сравнению с фоном.

Кроме того, они не должны накладываться на логотип, субтитры и иные надписи, должны занимать не менее пяти процентов площади рекламного блока и продолжаться с демонстрацией не менее пяти секунд.

Напомним, что на днях в стране вступил в силу Закон "О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью", предусматривающий обязательную маркировку всей информационной продукции.

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Документ ввел ранжирование по пяти возрастным категориям: информационная продукция для детей, не достигших возраста семи лет ("0+"), достигших семи лет ("7+"), достигших двенадцати лет ("12+"), достигших шестнадцати лет ("16+"), а также информационная продукция, запрещенная для детей ("18+").

Кроме того, запрещена продукция, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, содержащая нецензурную брань и порнографию.

Также запрещена пропаганда алкогольной и табачной продукцию, наркотических и психотропных веществ, азартных игр, насилия и жестокости, в том числе по отношению к животным, участия в массовых беспорядках, занятия проституцией, бродяжничеством, попрошайничеством, информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая разврат, а также формирующая неуважение к родителям и другим членам семьи.