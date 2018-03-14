Врачи выписали из больницы младенца с иголками в теле

Малыш поправился, и его жизни и здоровью больше ничего не угрожает

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Врачи выписали из Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи младенца, который находился в медучреждении с середины января.

© Sputnik/ Максим Богодвид Узбекистанцы в шоке от истории с иголками в теле младенца из Ферганы

Напомним, когда 11-месячный Азизбек Абдумаджидов поступил в больницу, доктора, сделав рентген, обнаружили в его организме 16 швейных иголок.Медики экстренно прооперировали малыша, вытащив 13 игл. Операция длилась девять часов, после чего малыш провел несколько дней в коме. Остальные посторонние предметы достанут из его тела, когда мальчик окрепнет.

"Азизбек — наш единственный ребенок в семье, которого мы ждали пять лет после свадьбы. Благодарю всех, теперь он здоров, и я могу прижать его к своей груди! Спасибо за это врачам. Два месяца они не жалели сил и знаний, чтобы спасти моего мальчика", — сказала uznews.uz мать Азизбека Шохсанам Болтабаева.

Сейчас прокуратура Ташлакского района Ферганской области проводит следственные мероприятия по выяснению причины попадания металлических игл в тело ребенка.