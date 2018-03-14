11:07 14 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Младенец

Врачи выписали из больницы младенца с иголками в теле

© Flickr/ Bridget Coila
Общество
Получить короткую ссылку
23 0 0

Малыш поправился, и его жизни и здоровью больше ничего не угрожает

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Врачи выписали из Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи младенца, который находился в медучреждении с середины января.

Иглы в руках
© Sputnik/ Максим Богодвид
Узбекистанцы в шоке от истории с иголками в теле младенца из Ферганы
Напомним, когда 11-месячный Азизбек Абдумаджидов поступил в больницу, доктора, сделав рентген, обнаружили в его организме 16 швейных иголок.
Медики экстренно прооперировали малыша, вытащив 13 игл. Операция длилась девять часов, после чего малыш провел несколько дней в коме. Остальные посторонние предметы достанут из его тела, когда мальчик окрепнет.

"Азизбек — наш единственный ребенок в семье, которого мы ждали пять лет после свадьбы. Благодарю всех, теперь он здоров, и я могу прижать его к своей груди! Спасибо за это врачам. Два месяца они не жалели сил и знаний, чтобы спасти моего мальчика", — сказала uznews.uz мать Азизбека Шохсанам Болтабаева.

Сейчас прокуратура Ташлакского района Ферганской области проводит следственные мероприятия по выяснению причины попадания металлических игл в тело ребенка.

Теги:
младенец, врачи, Узбекистан, Ферганская область



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Генеральная прокуратура РК
    "Охота" началась

    Уголовные дела возбуждены в Казахстане в отношении активистов признанного экстремистским движения "ДВК", возглавляемого опальным олигархом Аблязовым.

  • Видеомост Научными проектами бишкекских школьников заинтересовались в России
    Дружеская поддержка

    Научные проекты бишкекских школьников поддержали вузы из России –старшеклассники получили возможность практиковаться в научных лабораториях вузов РФ.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Тщательнее надо!

    Президент Таджикистана раскритиковал прокуроров, из-за слабого контроля которых банки не могут вернуть сбережения населению.

  • Айсель Мамедова
    Кто так поет?

    Песню "X my heart", с которой азербайджанская исполнительница Айсель Мамедова выступит на "Евровидении", изменили после критики в социальных сетях.

  • Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства
    Только тешатся

    Разногласия по разным вопросам в Союзном государстве Беларуси и России являются частью естественных процессов, считает госсекретарь СГ Григорий Рапота.

  • разработана национальная клавиатура для iOS
    Абхазский "расклад"

    Пользователи продукции компании Apple смогут писать на абхазском языке – на платформе iOS запущена абхазская клавиатура.

  • Здание Национального здания Армении
    Парламентский диалог

    Армянские и российские парламентарии обсуждают в Ереване перспективы ЕАЭС, как наиболее интересного и динамично развивающегося объединения.

  • Задержание представителей антифашистских организаций на марше легионеров Waffen SS в 2017 году
    Все для наци

    Шествие националистов в честь легионеров войск СС в Латвии пройдет без ограничений, а вот антифашистам придется изменить либо место, либо время акции.

  • Виктор Орлов, президент литовской ассоциации военной истории Забытые солдаты
    Без суда

    Почему власти Вильнюса не останавливает отсутствие решения суда о сносе монумента советским воинам на Антакальнисском кладбище?

  • Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream)
    Фактор нестабильности

    Фактором дестабилизации служит не "Северный поток-2", а расширение НАТО и открытие офисов этой организации в нейтральных странах, заявил президент Молдовы.

  • Заседает Нарвское горсобрание
    Ни слова по-русски!

    Как депутатам самого русского города Эстонии, где на эстонском языке говорит меньше двух процентов населения, запрещают использовать родную речь.

  • Анатолий Бибилов
    К провокациям готовы!

    Попытки дестабилизировать обстановку в Южной Осетии накануне выборов президента России не возымеют успеха, заявил глава республики.

  • Генеральная прокуратура РК
    "Охота" началась

    Уголовные дела возбуждены в Казахстане в отношении активистов признанного экстремистским движения "ДВК", возглавляемого опальным олигархом Аблязовым.

  • Видеомост Научными проектами бишкекских школьников заинтересовались в России
    Дружеская поддержка

    Научные проекты бишкекских школьников поддержали вузы из России –старшеклассники получили возможность практиковаться в научных лабораториях вузов РФ.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Тщательнее надо!

    Президент Таджикистана раскритиковал прокуроров, из-за слабого контроля которых банки не могут вернуть сбережения населению.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Сбор труппы в МХТ им Чехова
Воспоминания живут вечность: лучшие роли Олега Табакова в фотографиях
Как из мяса девяти лошадей приготовили тонну бешбармака — вкусное видео
Для тонны бешбармака понадобилось мясо девяти лошадей
Итоги встречи Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева в Душанбе
С какими итогами Мирзиёев вернулся из Душанбе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054