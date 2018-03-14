Узбекистан создал компанию для автобусных перевозок мигрантов

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Узбекистане создана специализированная компания по организации международных автобусных пассажирских перевозок для трудовых мигрантов, сообщает корреспондент Sputnik.
Ее учредителями стали Узбекское агентство автомобильного транспорта (51%) и Национальный банк Узбекистана (49%).
Финансирование дальнейшего расширения парка техники планируется проводить за счет кредитов иностранных банков под государственную гарантию правительства. Кроме того, компания получит льготный кредит на 20 миллионов долларов от Национального банка Узбекистана.
Отметим, что сейчас прорабатывается вопрос по обеспечению видеонаблюдения в автобусах на протяжении всего маршрута следования. Также они будут проходить тщательный предрейсовый технический осмотр непосредственно на территориях автовокзалов.
При этом они пользуются услугами непроверенных частных и даже нелегальных перевозчиков, которые используют старую технику. Недавно одна из таких поездок закончилась трагедией, когда в Актюбинской области при пожаре в автобусе сгорели 52 гражданина Узбекистана, которые отправились на работу в РФ.
В ближайшее время запланировано открытие первого официального международного автобусного маршрута межу Россией и Узбекистаном по направлению Ташкент — Нижний Новгород. На первом этапе перевозки будет обеспечивать российская сторона, затем, после покупки автобусов, в процесс включиться и созданная специализированная компания.