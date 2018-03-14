Узбекистан создал компанию для автобусных перевозок мигрантов

Cейчас прорабатывается вопрос по обеспечению видеонаблюдения в автобусах на протяжении всего маршрута следования

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Узбекистане создана специализированная компания по организации международных автобусных пассажирских перевозок для трудовых мигрантов, сообщает корреспондент Sputnik.

Ее учредителями стали Узбекское агентство автомобильного транспорта (51%) и Национальный банк Узбекистана (49%).

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"Для новой компании будут закуплены автобусы, отвечающие всем международным требованиям по обслуживанию пассажиров международного сообщения. Сейчас ведем переговоры с поставщиками из Китая, Южной Кореи и Германии. В первую очередь планируется закупить 100 автобусов, затем парк подвижного состава будет увеличиваться по мере необходимости", — рассказал корреспонденту Sputnik заместитель начальника агентства Шаалим Шавахабов.

Финансирование дальнейшего расширения парка техники планируется проводить за счет кредитов иностранных банков под государственную гарантию правительства. Кроме того, компания получит льготный кредит на 20 миллионов долларов от Национального банка Узбекистана.

Отметим, что сейчас прорабатывается вопрос по обеспечению видеонаблюдения в автобусах на протяжении всего маршрута следования. Также они будут проходить тщательный предрейсовый технический осмотр непосредственно на территориях автовокзалов.

Появление новой компании было инициировано президентом Шавкатом Мирзиёевым. Это связано с тем, что трудовые мигранты из Узбекистана, отправляющиеся на заработки в РФ и Казахстан, чаще всего выбирают автобус из-за экономии средств на поездку.

При этом они пользуются услугами непроверенных частных и даже нелегальных перевозчиков, которые используют старую технику. Недавно одна из таких поездок закончилась трагедией, когда в Актюбинской области при пожаре в автобусе сгорели 52 гражданина Узбекистана, которые отправились на работу в РФ.

В ближайшее время запланировано открытие первого официального международного автобусного маршрута межу Россией и Узбекистаном по направлению Ташкент — Нижний Новгород. На первом этапе перевозки будет обеспечивать российская сторона, затем, после покупки автобусов, в процесс включиться и созданная специализированная компания.