Страны ШОС обсуждают в Чебаркуле проведение учений "Мирная миссия"

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Военные делегации государств-членов Шанхайской организации сотрудничества прибыли в Чебаркуль на второй раунд переговоров по вопросам подготовки и проведения совместных антитеррористических учений "Мирная миссия", говорится в сообщении Минобороны России.
Мероприятие планируется провести с учетом боевого опыта в Сирии.
ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В июне 2017 года на саммите в Астане лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.