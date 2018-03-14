Страны ШОС обсуждают в Чебаркуле проведение учений "Мирная миссия"

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Военные делегации государств-членов Шанхайской организации сотрудничества прибыли в Чебаркуль на второй раунд переговоров по вопросам подготовки и проведения совместных антитеррористических учений "Мирная миссия", говорится в сообщении Минобороны России.

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В ходе диалога стороны согласуют количество и состав участников, план практических действий и замысел учений, которые пройдут в августе на полигоне Центрального военного округа.

Мероприятие планируется провести с учетом боевого опыта в Сирии.

ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В июне 2017 года на саммите в Астане лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.