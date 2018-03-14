Ташкентцам покажут многопалых кошек

Так называемых поликунов, или мейн-кунов-полидактов, у которых на лапах большое количество пальцев, можно будет увидеть на выставке "Кошемир-2018"

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Необычных котов с большим количеством пальцев, так называемых поликунов, жители Ташкента смогут увидеть на выставке "Кошемир-2018", которая пройдет в парке культуры и отдыха им. А.Кадыри 29 апреля, сообщает NUZ.UZ.

На выставке будут представлены разные породы кошек: бенгальские, мейн-куны, каракеты, канадские сфинксы, шотландские вислоухие, манчкины, британские и другие.

Также посетители увидят так называемых поликунов, или мейн-кунов-полидактов, у которых на лапах большое количество пальцев.

Во время выставки пройдут шоу-соревнования в нескольких категориях, победителей выберут зарубежные эксперты. Специалисты не только оценят конкурсантов, но и расскажут зрителям об особенностях разных пород. Кошкам, признанным лучшими в своих категориях, будут присуждены различные титулы международного класса.

Билет на выставку для взрослых будет обойдется в 15 000 сумов, для детей от 3 до 12 лет и пенсионеров — в 7000 сумов, для детей от 3 до 12 лет и для инвалидов вход бесплатный.