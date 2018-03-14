Служба безопасности Узбекистана сменила название

Глава Узбекистан поручил в двухмесячный срок проработать организационные вопросы, касающиеся функционирования службы, а также разработать нормативные акты, регламентирующие работу и полномочия сотрудников Службы госбезопасности страны.

ТАКШЕНТ, 14 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о преобразовании Службы национальной безопасности в Службу государственной безопасности республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Узбекистан 24".

"Преобразовать Службу национальной безопасности Республики Узбекистан в Службу государственной безопасности Республики Узбекистан. Установить, что Служба национальной безопасности Республики Узбекистан является правопреемником Службы государственной безопасности Республики Узбекистан по ее правам, обязательствам и договорам", — говорится в указе.

Как отмечается, Служба нацбезопасности "необоснованно вмешивалась во все сферы деятельности государственных органов" из-за отсутствия законодательного акта, четко определяющего статус, задачи и пределы полномочий ведомства. Поэтому, возникла необходимость формирования "качественно новой системы обеспечения государственной безопасности".

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Мирзиеев поручил преобразованному ведомству в двухмесячный срок организовать деятельность службы. Контроль за исполнением указа глава республики возложил на премьер-министра страны Абдуллу Арипова и главу Совбеза Виктора Махмудова.

Согласно указу, одним из приоритетных направлений службы должно стать создание законодательной базы, четко определяющей полномочия и направления деятельности ведомства.