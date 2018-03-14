Узбекистан признан самой счастливой страной СНГ, Украина - самой несчастной

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Узбекистан занял 44-ю строку в рейтинге самых счастливых стран по версии ООН, Украина опустилась на 138-е место, свидетельствует доклад The World Happiness Report, который был опубликован в среду.
В прошлогоднем отчете Узбекистан занимал 47-ю строку, Украина — 132-ю.
В 2018 году свои показатели "счастья" улучшили Таджикистан, который поднялся с 96-й на 80-ю строку, и Кыргызстна, которая улучшила свои позиции на шесть пунктов до 92-й строки.
В десятку самых счастливых стран вошли Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия. Россия, как сообщалось ранее, заняла 59-ю строчку рейтинга, потеряв за год 10 пунктов.
Впервые подобный доклад был выпущен в 2012 году.