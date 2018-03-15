Узбекистан и Кыргызстан откроют четыре новых автобусных маршрута

По данным Государственной пограничной службы Кыргызстана, сейчас КПП на границе двух государств пересекают до 12 тысяч человек в сутки при нормальной пропускной способности в семь тысяч

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан прорабатывают вопросы по открытию четырех новых межгосударственных автобусных маршрутов, сообщает корреспондент Sputnik.

На сегодняшний день переговоры, ведущиеся компетентными органами двух стран, вступили в завершающую фазу.

"Мы планируем в ближайшие месяцы запустить автобусное сообщение по маршрутам Ташкент — Бишкек, Фергана — Ош, Андижан — Ош. Также рассматривается возможность появления сезонного направления Ташкент — Иссык-Куль", — отметил корреспонденту Sputnik заместитель начальника Узбекского агентства автомобильного транспорта Шаалим Шавахабов.

Эксперты отмечают, что автобусное сообщение между двумя странами будет крайне востребовано у населения. Это связано с тем, что Ош является не только вторым по численности городом Кыргызстана, но и местом компактного проживания этнических узбеков. Не менее популярным будет и маршрут, который свяжет обе столицы.

Напомним, что отношения Кыргызстана и Узбекистана активизировались в прошлом году после почти десятилетия заметного охлаждения. В 2017 году состоялось несколько визитов на высшем уровне, во время которых руководители двух государств достигли прорывных соглашений по активизации экономического сотрудничества.

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По данным Государственной пограничной службы Кыргызстана, сейчас КПП на границе двух государств пересекают до 12 тысяч человек в сутки при нормальной пропускной способности в семь тысяч.

Комитет по охране государственной границы Узбекистана сообщал, что из-за наплыва граждан увеличено число кабин паспортного контроля на КПП "Дустлик" на границе с Кыргызстаном с 12 до 22. Узбекская сторона до конца этого года намерена провести расширение всех пунктов пропуска на узбекско-кыргызской границе.