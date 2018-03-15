Инспекторы по борьбе с бомбилами получат собственную форму

Только за последние два месяца узбекские суды оштрафовали незаконных перевозчиков более чем на три миллиарда сумов

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Инспекторы Узбекского агентства автомобильного транспорта в ближайшее время получат собственную форму, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на постановление главы государства.

При этом пока новая форма не позволит им самостоятельно останавливать автомобили и проверять наличие необходимых документов, тем самым выявляя незаконных перевозчиков — так называемых бомбил.

© Sputnik/ sunriseOdyssey Как в Ташкенте будут бороться с бомбилами возле аэропорта

"Для того чтобы наши сотрудники получили право штрафовать незаконных перевозчиков, необходимо сначала подготовить соответствующую законодательную базу. Это подразумевает внесение изменений в Кодекс об административной ответственности, которые предоставят им право останавливать авто и требовать документы. Все это будет сделано в будущем согласно установленным процедурам через парламент", — отметил корреспонденту Sputnik начальник управления "Узавтотранса" Хуршид Икрамов.

Тем не менее, по словам заместителя начальника Узбекского агентства автомобильного транспорта Шаалима Шавахабова, работа по борьбе с бомбилами активно продолжается. Только за последние два месяца суды оштрафовали незаконных перевозчиков более чем на 3 миллиарда сумов.

"Наша основная цель — не наказать. Мы стараемся заниматься профилактикой и предупреждением нарушений, проводим встречи, особенно на так называемых "пятаках", где собираются незаконные перевозчики. Стараемся вернуть их в законное русло", — сказал Шавахабов.

Сегодня крупные города Узбекистана сталкиваются с серьезной проблемой контроля деятельности бомбил. Они не только нарушают правила получения лицензии на перевозку, но и становятся виновниками множества ДТП.

При этом поймать бомбилу с поличным достаточно сложно. Приходится организовывать так называемую подсадку, когда в машину садится сотрудник с помеченными купюрами. Затем для задержания нелегального таксиста нужно остановить. Но этим правом обладают только инспекторы УБДД, которых элементарно не хватает, особенно в регионах.

За перевозку пассажиров автомобильным транспортом без лицензии правонарушитель должен будет заплатить от двадцати до ста минимальных заработных плат (1 MРЗП — 172 240 сумов), а должностное лицо — от пятидесяти до ста пятидесяти.